MC nổi tiếng Lý Duy Gia bị làm mờ mặt trên sóng truyền hình, nghi vấn bị cấm sóng?

Hình ảnh của Lý Duy Gia bị xóa sổ trên show "Hướng Về Cuộc Sống" mùa 5, theo nhiều nguồn tin nam MC nổi tiếng bị cấm sóng.

Trong tập mới nhất của show truyền hình Hướng Về Cuộc Sống mùa 5, phát sóng vào tối 1/10, nhiều cư dân mạng bất ngờ khi thấy hình ảnh nam MC Lý Duy Gia bị bôi mờ mặt.

Hướng Về Cuộc Sống là một show thực tế nổi tiếng của đài Hồ Nam, Lý Duy Gia cũng là MC trực thuộc đài truyền hình này. Việc anh bị bôi mờ mặt, xóa sổ khỏi show dẫn đến nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Đây thường là sự trừng phạt đối với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Vào tháng 9/2021, MC Lý Duy Gia từng gây tranh cãi dữ dội vì từng đại diện cho thương hiệu trà sữa lừa đảo, ôm tiền nhà đầu tư và khách hàng bỏ trốn. Trang QQ đưa tin các nạn nhân bức xúc mặc áo in chữ “Lý Duy Gia thất đức”, “Lý Duy Gia ô nhục”… tập trung trước cửa đài truyền hình Hồ Nam yêu cầu nam MC chịu trách nhiệm, một số còn đòi ông bồi thường.

Hơn 1 tháng trước, có thông tin cho biết nam MC đã rời khỏi đài Hồ Nam. Hiện tại trên trang web chính thức của đài Hồ Nam cũng không còn tên Lý Duy Gia, cho thấy hai bên không còn liên quan đến nhau.

Trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Lý Duy Gia bị phong sát do dính líu đến đường dây mang thai hộ, song cho đến nay tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Lý Duy Gia sinh ngày 4/11/1976, còn được gọi là "Gia ca" là một nam MC người Trung Quốc. Duy Gia nổi tiếng với vai trò MC trong chương trình Happy Camp của đài truyền hình Hồ Nam với các đồng nghiệp khác như Hà Cảnh, Tạ Na, Đỗ Hải Đào và Ngô Hân.

Anh cũng nhiều lần làm người dẫn cho các sự kiện lớn khác như lễ trao giải phim hay giao thừa chào đón năm mới.

Bên cạnh việc MC chính, anh còn từng xuất bản cuốn sách Khoái Lạc Tiên Phong và tham gia vào các bộ phim Niềm Vui Đến Nhà, Tiên Cầu Đại Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-noi-tieng-ly-duy-gia-bi-lam-mo-mat-tren-song-truyen-hinh-nghi-van-bi-cam-song-509364.html