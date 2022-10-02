Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua

Vương Ngữ Yên trong tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời và trí tuệ hơn người. Cô thuộc làu tất cả kinh sách võ thuật trong thiên hạ.

Cố nhà văn Kim Dung - "cha đẻ" của tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ từng nhận xét về nhan sắc của Lưu Diệc Phi khi cô thể hiện nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ bản năm 2003: "Gặp Lưu Diệc Phi, khán giả mới hiểu tôi miêu tả vẻ đẹp Vương Ngữ Yên là chân thực đến mức nào".

Quả thật, vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng, thuần khiết và đậm chất thần tiên của Lưu Diệc Phi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Cho đến 19 năm sau, cô vẫn là “thần tiên tỷ tỷ” duy nhất, Cbiz vẫn chưa tìm được người đẹp nào đủ diễm lệ để kế thừa danh xưng này.

Đã có 6 người đẹp vào vai Vương Ngữ Yên trên màn ảnh là Trần Ngọc Liên, Tống Cương Lăng, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi, Trương Mông và Văn Vịnh San. Trong đó, phiên bản Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi mang đến cho người xem cảm giác tươi mới, thuần khiết, thu hút người đối diện ngay từ ấn tượng đầu tiên. Cô được nhận định như nhân vật Vương Ngữ Yên bước ra từ tiểu thuyết.

Lưu Diệc Phi đóng vai Vương Ngữ Yên khi mới 16 tuổi, độ tuổi phù hợp. Trong nét đẹp nổi bật như tiên nữ của cô có lẫn khí chất ngây thơ, chưa trải sự đời của Vương Ngữ Yên. Bởi nàng vốn sống tại Mạn Đà sơn trang, chưa từng bước ra ngoài, không thích tiếp xúc với người lạ, hiểu biết về võ thuật nhưng lại không hiểu về giang hồ.

Đôi môi đầy, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt lấp lánh, đường nét khuôn mặt vừa thanh tú lại sắc sảo, duyên dáng của nàng Vương Ngữ Yên khiến khán giả mê mẩn. Ảnh: Internet

Thiên long bát bộ được chuyển thể 10 lần trên màn ảnh, với 4 bản điện ảnh và 6 bản truyền hình.

Trong tiểu thuyết, Vương Ngữ Yên là con gái của vương gia nước Đại Lý là Đoàn Chính Thuần và Lý Thanh La (còn gọi là Vương phu nhân). Đoàn Dự gặp được bức tượng của Lý Thu Thủy, bà ngoại của Vương Ngữ Yên trong động. Sau khi lạy bức tượng 1.000 lần, chàng học được bí quyết Lăng Ba Vi Bộ, do đó, luôn mơ mộng đến bức tượng đẹp như thần tiên, "vì yêu mà đâm ra kính trọng, từ kính trọng trở thành say đắm".

Dưới bức tượng, có dòng chữ Vô Tử Nhai miêu tả Lý Thu Thủy: "Ở nơi núi xa xăm mờ mịt, có thần nhân ở. Da trắng như tuyết, giữ mình như ngọc, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương", là vẻ đẹp của tiên nhân, không giống người phàm tục.

Trong lần đầu Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên, chàng mê nàng từ giọng nói: "Sao có ai chỉ thở dài mà nghe hay quá, trên đời này không lẽ có giọng nói nghe ngọt đến thế hay sao?".

Theo Sina, trong số các diễn viên từng thể hiện vai Vương Ngữ Yên như Trần Ngọc Liên, Tống Cương Lăng, Trương Mông, thì Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi được xem là phiên bản Vương Ngữ Yên gây ấn tượng nhất nhờ dung mạo hơn người.