Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua

Sao quốc tế 02/10/2022 23:30

19 năm trước, Lưu Diệc Phi lần đầu được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" khi vào vai Vương Ngữ Yên, thời gian trôi qua, danh xưng ấy vẫn chỉ thuộc về mình cô.

Cố nhà văn Kim Dung - "cha đẻ" của tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ từng nhận xét về nhan sắc của Lưu Diệc Phi khi cô thể hiện nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ bản năm 2003: "Gặp Lưu Diệc Phi, khán giả mới hiểu tôi miêu tả vẻ đẹp Vương Ngữ Yên là chân thực đến mức nào".

Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi trong vai Vương Ngữ Yên mang đến cho người xem cảm giác tươi mới, thuần khiết. Ảnh: Internet

Vương Ngữ Yên trong tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời và trí tuệ hơn người. Cô thuộc làu tất cả kinh sách võ thuật trong thiên hạ.

Đã có 6 người đẹp vào vai Vương Ngữ Yên trên màn ảnh là Trần Ngọc Liên, Tống Cương Lăng, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi, Trương Mông và Văn Vịnh San. Trong đó, phiên bản Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi mang đến cho người xem cảm giác tươi mới, thuần khiết, thu hút người đối diện ngay từ ấn tượng đầu tiên. Cô được nhận định như nhân vật Vương Ngữ Yên bước ra từ tiểu thuyết. 

Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua - Ảnh 2
Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua - Ảnh 3
Kim Dung khen ngợi Lưu Diệc Phi là Vương Ngữ Yên bước ra từ trang sách. Ảnh: Internet

Quả thật, vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng, thuần khiết và đậm chất thần tiên của Lưu Diệc Phi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Cho đến 19 năm sau, cô vẫn là “thần tiên tỷ tỷ” duy nhất, Cbiz vẫn chưa tìm được người đẹp nào đủ diễm lệ để kế thừa danh xưng này.

Lưu Diệc Phi đóng vai Vương Ngữ Yên khi mới 16 tuổi, độ tuổi phù hợp. Trong nét đẹp nổi bật như tiên nữ của cô có lẫn khí chất ngây thơ, chưa trải sự đời của Vương Ngữ Yên. Bởi nàng vốn sống tại Mạn Đà sơn trang, chưa từng bước ra ngoài, không thích tiếp xúc với người lạ, hiểu biết về võ thuật nhưng lại không hiểu về giang hồ.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua - Ảnh 4
Đôi môi đầy, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt lấp lánh, đường nét khuôn mặt vừa thanh tú lại sắc sảo, duyên dáng của nàng Vương Ngữ Yên khiến khán giả mê mẩn. Ảnh: Internet

Thiên long bát bộ được chuyển thể 10 lần trên màn ảnh, với 4 bản điện ảnh và 6 bản truyền hình. 

Trong tiểu thuyết, Vương Ngữ Yên là con gái của vương gia nước Đại Lý là Đoàn Chính Thuần và Lý Thanh La (còn gọi là Vương phu nhân). Đoàn Dự gặp được bức tượng của Lý Thu Thủy, bà ngoại của Vương Ngữ Yên trong động. Sau khi lạy bức tượng 1.000 lần, chàng học được bí quyết Lăng Ba Vi Bộ, do đó, luôn mơ mộng đến bức tượng đẹp như thần tiên, "vì yêu mà đâm ra kính trọng, từ kính trọng trở thành say đắm".

Dưới bức tượng, có dòng chữ Vô Tử Nhai miêu tả Lý Thu Thủy: "Ở nơi núi xa xăm mờ mịt, có thần nhân ở. Da trắng như tuyết, giữ mình như ngọc, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương", là vẻ đẹp của tiên nhân, không giống người phàm tục.

Trong lần đầu Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên, chàng mê nàng từ giọng nói: "Sao có ai chỉ thở dài mà nghe hay quá, trên đời này không lẽ có giọng nói nghe ngọt đến thế hay sao?".

Theo Sina, trong số các diễn viên từng thể hiện vai Vương Ngữ Yên như Trần Ngọc Liên, Tống Cương Lăng, Trương Mông, thì Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi được xem là phiên bản Vương Ngữ Yên gây ấn tượng nhất nhờ dung mạo hơn người.

Lưu Diệc Phi từng giở thói đỏng đảnh, khiến tài tử này mất tất cả chỉ vì một câu nói?

Lưu Diệc Phi từng giở thói đỏng đảnh, khiến tài tử này mất tất cả chỉ vì một câu nói?

Dù diễn xuất ấn tượng nhưng nam diễn viên này vẫn đánh mất vai Dương Quá vì bị Lưu Diệc Phi buông lời chê bai.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Vương Ngữ Yên Thiên Long Bát Bộ Kim Dung sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi từng giở thói đỏng đảnh, khiến tài tử này mất tất cả chỉ vì một câu nói?

Lưu Diệc Phi từng giở thói đỏng đảnh, khiến tài tử này mất tất cả chỉ vì một câu nói?

Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè

Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Nàng Hoa hậu 'đá' Ngô Kinh vì chê nghèo khó, chạy theo đại gia nay đơn độc phải đi bán cá kiếm sống

Nàng Hoa hậu 'đá' Ngô Kinh vì chê nghèo khó, chạy theo đại gia nay đơn độc phải đi bán cá kiếm sống

'Công Tôn Sách' đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ hào quang showbiz, trở thành đại gia nghìn tỷ nhưng vẫn độc thân ở tuổi U50

'Công Tôn Sách' đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ hào quang showbiz, trở thành đại gia nghìn tỷ nhưng vẫn độc thân ở tuổi U50

Cùng đáp trả antifan, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen tinh tế bao nhiêu thì Triệu Lộ Tư lại mất điểm bấy nhiêu

Cùng đáp trả antifan, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen tinh tế bao nhiêu thì Triệu Lộ Tư lại mất điểm bấy nhiêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI