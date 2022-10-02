Lưu Diệc Phi từng giở thói đỏng đảnh, khiến tài tử này mất tất cả chỉ vì một câu nói?

Dù diễn xuất ấn tượng nhưng nam diễn viên này vẫn đánh mất vai Dương Quá vì bị Lưu Diệc Phi buông lời chê bai.

Thần điêu đại hiệp 2006 là một trong những tác phẩm đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi lên tầm cao mới. Phiên bản Dương Quá - Tiểu Long Nữ này được khán giả đánh giá không kém cạnh bản phim do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Diễn xuất còn thiếu sót nhưng bù lại họ có nhan sắc níu giữ người xem. Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh trong "Thần điêu đại hiệp". Ảnh: Internet Ít ai biết rằng người đầu tiên được đạo diễn Trương Kỷ Trung nhắm vào vai Dương Quá là Nhiếp Viễn. Thời điểm đó, anh là cái tên hot nhờ thành công của loạt phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Thiến Nữ U Hồn, Tuyết Sơn Phi Hồ… Ngoại hình nam diễn viên không xuất chúng nhưng diễn xuất tốt và phù hợp với phong thái đại hiệp cổ trang.

Ngay khi được biết mình sẽ được vào vai Dương Quá, Nhiếp Viễn đã rất vui mừng. Ý thức được việc mình chưa đủ đẹp trai, anh còn tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mặt, gọt hàm mong có ngoại hình trẻ trung, phù hợp hơn với vai diễn. Nhưng sau tất cả, nam diễn viên vẫn tuột mất cơ hội đổi đời vì bị bạn diễn Lưu Diệc Phi chê xấu. Nhiếp Viễn từng đi gọt cằm để đóng vai Dương Quá nhưng tới phút cuối Huỳnh Hiểu Minh lại nhận được phim. Ảnh: Internet Thời điểm đó, tuy Lưu Diệc Phi vẫn còn là cái tên mới, song danh tiếng cùng độ hot của cô lại rất tốt nhờ vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003). Tại Trung Quốc lúc đó, không ai đẹp hơn cô, cũng không ai phù hợp để đóng vai Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết hơn. Lưu Diệc Phi còn có người cha nuôi Trần Kim Phi là đại gia quyền lực giới giải trí. Vì vậy, nhà sản xuất quyết định bỏ Nhiếp Viễn để giữ chân Lưu Diệc Phi. Thế nên, để giữ chân Lưu Diệc Phi, nhà sản xuất Thần Điêu Đại Hiệp đành thay Nhiếp Viễn bằng Huỳnh Hiểu Minh.

Sau sự cố thay đổi vai diễn này, sự nghiệp của Nhiếp Viễn gặp khá nhiều lận đận khi dính phải loạt lùm xùm không hay. Vậy nhưng cuối cùng, anh cũng tỏa sáng trở lại nhờ vai diễn Càn Long trong Diên Hi Công Lược. Có thể nói, Nhiếp Viễn của hiện tại được săn đón rất nhiều và lượng người yêu mến anh cũng không hề ít. Thực tế, tài tử sinh năm 1978 rất có duyên với phái đẹp nhờ ngoại hình nam tính của mình. Những năm 2000, theo Sina, Nhiếp Viễn là tài tử cổ trang hàng đầu Trung Quốc với chuỗi vai diễn nổi bật trong Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (2000), Tứ đại danh bộ (2002), Thiến nữ u hồn (2003), Tuyết sơn phi hồ (2005), Tam quốc diễn nghĩa. Lưu Diệc Phi gia nhập giới giải trí năm 2002, khi mới 15 tuổi, đến nay đã tròn 20 năm. Thời các diễn viên cùng lứa còn đóng vai phụ, cô sinh viên trẻ tuổi nhất khoa Diễn xuất, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất, đạo diễn và đảm nhận những vai nặng ký trong loạt phim cổ trang đình đám như Thiên Long Bát Bộ 2003, Tiên kiếm kỳ hiệp 2005, Thần điêu đại hiệp 2006. 20 năm gia nhập giới giải trí, phim truyền hình của Lưu Diệc Phi chỉ đếm trên đầu ngón tay, song đều là những tác phẩm gây tiếng vang lớn. Vừa qua, Lưu Diệc Phi trở lại đóng phim truyền hình sau 16 năm, tiếng vang của “Mộng hoa lục” một lần nữa khẳng định vị thế của "thần tiên tỷ tỷ".

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