Người mẫu 26 tuổi lợi dụng thói 'mê gái' của Tăng Chí Vỹ để làm bàn đạp nổi tiếng?

Người mẫu Malaysia nổi tiếng sau một đêm nhờ đăng clip thân mật với Tăng Chí Vỹ trong buổi tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, cô bị nghi ngờ lợi dụng danh tiếng ông trùm TVB để trở thành sao.

Đoạn video ngắn ghi lại bữa tiệc sinh nhật của nữ người mẫu Lebara được chính chủ đăng lên trang cá nhân vào cuối tuần qua và nhanh chóng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong clip gây xôn xao, một nhóm người tổ chức sinh nhật cho chân dài Malaysia, Tăng Chí Vỹ hòa cùng đám đông vỗ tay, hát mừng nhân vật chính sau đó tiến lại gần Lebara, cùng cô thổi nến rồi hôn môi người đẹp. Hành động thân mật mà Tăng Chí Vỹ dành cho người mẫu trẻ Lebara khiến dân tình bàn tán xôn xao. Ảnh: Internet Video gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong khi một số người cho rằng hành động của sao nam 69 tuổi chỉ là xã giao, thể hiện mối quan tâm với hậu bối. Cùng với đó, clip được người mẫu 26 tuổi đăng trên Instagram cho thấy cô thoải mái với khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng cho rằng hành động thân mật giữa tổng giám đốc đài TVB với Lebara không phù hợp, nhất là khi người đẹp này đáng tuổi con của ông. Cùng với đó, nam diễn viên kỳ cựu này từng có nhiều hành động gây tranh cãi và vướng bê bối cưỡng hiếp. Người mẫu Malaysia chủ động đăng clip thân mật với ông trùm TVB lên mạng xã hội. Ảnh: Internet Bên cạnh những phản ứng tiêu cực cho Tăng Chí Vỹ, công chúng cũng cho rằng Lebara cố tình tạo tranh cãi tình ái với đàn anh để gây chú ý. "Tăng Chí Vỹ hành động xằng bậy, nhưng Lebara cũng là người đã đăng video", cư dân mạng đưa ra quan điểm về nụ hôn tai tiếng của Tổng giám đốc TVB.

Trước làn sóng công kích, ông trùm showbiz xứ Hương Cảng cho biết hành động hôn môi Lebara chỉ là phép xã giao, lịch sự. Theo lời Tăng Chí Vỹ, ông không quen biết nữ người mẫu từ trước, và được bạn bè mời đến dự tiệc của cô gái người Malaysia. Sau bữa tiệc, họ không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với nhau. Vì vậy, dư luận cho rằng nếu là người tinh tế và không tâm cơ tạo chiêu trò, Lebara sẽ không cắt ghép video đúng vào khoảnh khắc vốn biết chắc rằng sẽ tạo ra làn sóng truyền thông kém tích cực dành cho Tăng Chí Vỹ - một người vừa mới quen biết. Sau khi vụ việc trở nên ồn ào, Lebara cũng không xóa video gây tranh cãi hay giải thích về vụ việc. Lebara được cho là dụng ồn ào với Tăng Chí Vỹ để nổi tiếng. Ảnh: Internet Thực tế, trong gần 48h đồng hồ qua, cái tên Lebara đã phủ sóng rộng khắp truyền thông của đất nước tỷ dân và nhiều nước châu Á. Theo On, Lebara gần đây chuyển sang thị trường Hong Kong hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến dư luận cho rằng cô lợi dụng thói "mê gái" của Tăng Chí Vỹ để nổi tiếng. Từ một người mẫu vô danh, Lebara đã nổi tiếng chỉ sau một đêm. Ảnh: Internet Lebara năm nay nay 26 tuổi, cô đến từ Malaysia, người đẹp gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn cùng chiều cao 1,8m, thân hình nóng bỏng và theo đuổi phong cách gợi cảm. Trước khi được chú ý nhờ vụ ồn ào với Tăng Chí Vỹ, Lebara có sự nghiệp người mẫu mờ nhạt. Tuy nhiên cô có cuộc sống giàu sang, quen biết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Lebara là gương mặt quen thuộc với các bữa tiệc của giới nhà giàu ở Hong Kong và xuất hiện chung khung hình với nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Nhận về nhiều sự chỉ trích khi có hành vi không chuẩn mực với siêu mẫu Malaysia, ông trùm Tăng Chí Vỹ chính thức lên tiếng Tăng chí Vỹ cho biết bản thân không hề có bất kỳ hành động nào sai trái với cô người mẫu Malaysia, nụ hôn cũng chỉ là mang tính chất xã giao.

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