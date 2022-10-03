Nhận về nhiều sự chỉ trích khi có hành vi không chuẩn mực với siêu mẫu Malaysia, ông trùm Tăng Chí Vỹ chính thức lên tiếng

Tăng chí Vỹ cho biết bản thân không hề có bất kỳ hành động nào sai trái với cô người mẫu Malaysia, nụ hôn cũng chỉ là mang tính chất xã giao.
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Mới đây vụ việc của Tăng Chí Vỹ, ông trùm giới giải trí Hong Kong đang phải hứng chịu không ít những lời chỉ trích từ phía dư luận khi đã có hành động hôn môi nữ người mẫu Lebara trong tiệc sinh nhật của cô này. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bản thân Tăng Chí Vỹ đang là người có vợ con.
Nhằm giảm bớt sự căng thẳng của vự việc, mới đây ôm trùm Tăng Chí Vỹ gặp gỡ truyền thông sau đêm chung kết chương trình Stars Academy 2 để đưa ra một số lời giải thích. Cụ thể, ông cho biết mình không phải là người đứng ra tổ chức sinh nhật của siêu mẫu Malaysia bởi ngày hôm đó mới là lần đầu tiên ông tiếp xúc với cô.
Giải thích về nụ hôn gây tranh cãi, Tăng Chí Vỹ chia sẻ ông và Lebara có mối quan hệ trong sạch. Hành động hôn môi cho đối phương cũng chỉ là một cách xã giao thông thường và không hề gây ra bất kỳ phản cảm nào như một số người phản ánh.
Về phía Lebara, nữ người mẫu bàng quan trước vụ ồn ào với Tăng Chí Vỹ. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng vẫn đang thoải mái chia sẻ những hình ảnh vui chơi với tâm trạng thoải mái.
Tăng Chí Vỹ là tên tuổi lớn của showbiz Hong Kong và Hoa ngữ. Ông có thâm niên đóng phim 50 năm, góp mặt trong nhiều dự án lớn như Điềm mật mật, Bên nhau trọn đời, Tân Bến Thượng Hải, ba phần Vô gian đạo,... Ngoài diễn xuất, ông còn là đạo diễn, giám đốc sản xuất cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình lớn. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong đến năm 2018 và hiện là Tổng Giám đốc của TVB. Với thành tựu của mình, ông được nhiều đồng nghiệp, người trong giới kính nể, gọi là "Vỹ ca".