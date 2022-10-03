Nhận về nhiều sự chỉ trích khi có hành vi không chuẩn mực với siêu mẫu Malaysia, ông trùm Tăng Chí Vỹ chính thức lên tiếng

Mới đây vụ việc của Tăng Chí Vỹ, ông trùm giới giải trí Hong Kong đang phải hứng chịu không ít những lời chỉ trích từ phía dư luận khi đã có hành động hôn môi nữ người mẫu Lebara trong tiệc sinh nhật của cô này. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bản thân Tăng Chí Vỹ đang là người có vợ con.

Hành động khiến Tăng Chí Vỹ nhận về nhiều lời chỉ trích từ phía người hâm mộ - Ảnh: Báo VietNamNet

Nhằm giảm bớt sự căng thẳng của vự việc, mới đây ôm trùm Tăng Chí Vỹ gặp gỡ truyền thông sau đêm chung kết chương trình Stars Academy 2 để đưa ra một số lời giải thích. Cụ thể, ông cho biết mình không phải là người đứng ra tổ chức sinh nhật của siêu mẫu Malaysia bởi ngày hôm đó mới là lần đầu tiên ông tiếp xúc với cô.