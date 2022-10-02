'Trùm giới giải trí Hong Kong' Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu 26 tuổi

Sao quốc tế 02/10/2022 23:54

Trong bữa tiệc mừng sinh nhật nữ người mẫu 26 tuổi Lebara mới đây, Tăng Chí Vỹ đã bất ngờ cưỡng hôn cô khiến khán giả không khỏi phẫn nộ.

HK01 đưa tin, Tăng Chí Vỹ mới đây đã tổ chức tiệc sinh nhật cho người mẫu Lebara. Trong khi bữa tiệc đang diễn ra, ông trùm làng giải trí Hong Kong bỗng dưng cưỡng hôn người đẹp Malaysia, khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.

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Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn Lebara trong sinh nhật của cô - Ảnh: Internet

Nhiều netizen cho rằng đây chỉ là hành động bình thường của tiền bối và hậu bố thân thiết mà thôi. Bên cạnh đó, video này được chính Lebara đăng tải chứng tỏ cô rất thích thú với hành động này của đàn anh.

Tuy nhiên, có không ít người lại tỏ ra không thuận mắt với hành động của Tăng Chí Vỹ vì nam tài tử lớn hơn Lebara nhiều tuổi, anh lại có quá khứ từng gạ gẫm, sàm sỡ nhiều người đẹp khác nhau.

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Tại làng giải trí xứ Cảng Thơm, Tăng Chí Vỹ là một nghệ sĩ gạo cội "lắm tài nhiều tật", là "công thần" khai sinh ra thời hoàng kim của lĩnh vực nghệ thuật tại Hong Kong. Tuy nhiên, nhiều nữ diễn viên từng lên tiếng tố cáo ông là "yêu râu xanh", thường xuyên dùng danh nghĩa công việc mà gạ gẫm họ.

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Tăng Chí Vỹ bị Lâm Khiết Anh tố cưỡng hiếp cô - Ảnh: Internet

Tai tiếng lớn nhất trong sự nghiệp của Tăng Chí Vỹ phải kể đến ồn ào với cố diễn viên Lâm Khiết Anh. Trước khi cô qua đời, ông bị tố là người đã cưỡng hiếp, khiến cô loạn trí, lâm vào cảnh bế tắc và sống những ngày cuối đời trong nghèo khổ, đơn độc.

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Về phía Lebara, có tin đồn cô là con gái nuôi của triệu phú Dư Cẩm Cơ và có quan hệ rộng với nhiều ngôi sao Hong Kong. Nữ người mẫu thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc của giới thượng lưu xứ Cảng Thơm tuy nhiên sự nghiệp không mấy nổi tiếng. Nhờ video bị Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn, người đẹp này đã nổi tiếng chỉ sau một đêm.

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Từ khóa:   Tăng Chí Vỹ Lâm Khiết Anh Lebara sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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