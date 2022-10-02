Trương Hàn liên tiếp gặp vận xui, nhận hậu quả từ việc sống buông thả

Sao quốc tế 02/10/2022 20:50

Việc hình ảnh bị hoen ố khiến cho Trương Hàn bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ rủi ro cao", đồng nghĩa với việc anh bị hạn chế thời lượng xuất hiện trên sóng truyền hình.

Trang Sohu đưa tin, chương trình Gia Tộc Mục Dã đã xóa nhiều cảnh quay của Trương Hàn trong tập cuối được phát sóng vừa qua. Nam diễn viên chỉ được xuất hiện trong vào giây cuối với góc quay khá xa để gửi lời chào cho các khán giả.

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Trương Hàn bị xóa nhiều cảnh quay trong tập cuối của Gia Tộc Mục Dã

Theo trang Sina, việc đài Hồ Nam cắt sóng Trương Hàn bắt nguồn từ việc các bê bối đời tư của anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội trong một tháng vừa qua. Việc nam diễn viên bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ rủi ro cao" đã khiến cho anh bị các nhà sản xuất thận trọng xem xét khi gửi lời mời tham gia.

Trước đó, tác phẩm Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn ấp ủ nhiều năm và đảm nhận nhiều vị trí gồm biên kịch, đạo diễn và nam chính đã bị gỡ bỏ trên mọi nền tảng xem phim trực tuyến tại Trung Quốc. Quyết định này của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) được sự đồng thuận của phần đông khán giả vì từ khi phát hình phim đã nhận về nhiều chỉ trích vì những tình tiết kém duyên, lời thoại lỗi thời mang hàm ý hạ thấp phụ nữ hay "thế giới phù phiếm, ảo tưởng sức mạnh của cánh đàn ông qua góc nhìn của Trương Hàn".

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Các Quý Ông Khu Đông Bát bị gỡ bỏ sau khi nhận về 2.1 điểm trên Douban
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Trương Hàn bị chỉ trích vì cảnh quay đụng chạm vòng một của nữ diễn viên Vương Hiểu Thần

Trước đó, cũng trong Các Quý Ông Khu Đông Bát, Trương Hàn đã bị chỉ trích vì cảnh quay đụng chạm vòng một của nữ diễn viên Vương Hiểu Thần. Nhiều người chỉ trích anh đang lợi dụng việc quay phim để đụng chạm bạn diễn, cũng có không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên đang cố tình dùng các cảnh quay gây tranh cãi để "PR bẩn" cho bộ phim.

Không những vậy, Trương Hàn đã bị khơi lại bê bối gây tai nạn bỏ trốn trong quá khứ. Khi bị cảnh sát bắt giữ, nam diễn viên đã kéo lê nạn nhân suốt 100m, khiến người này bị gãy xương và tổn thương thận vĩnh viễn. Sau tai nạn này, Trương Hàn đổi tên và "tẩy trắng" thành công, thuận lợi làm lại trong showbiz.

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Trang iFeng nhận định, Trương Hàn khó có thể vực dậy sự nghiệp sau lần bị tẩy chay này. Công chúng hiện đang chỉ trích diễn viên kịch liệt, bày tỏ không muốn nhìn thấy nam diễn viên trên bất kỳ chương trình nào.

Hậu làm phim phản cảm, Trương Hàn chính thức bị đài Hồ Nam 'phong sát'

Hậu làm phim phản cảm, Trương Hàn chính thức bị đài Hồ Nam 'phong sát'

Không chỉ có phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn bị gỡ bỏ mà chính nam diễn viên cũng bị loại khỏi một chương trình truyền hình.

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