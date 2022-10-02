Sau khi bị cắt vai đột ngột trong phim điện ảnh "Thanh điện Tử Là", Hứa Tình đã ở ẩn trong khoảng thời gian dài.

Mới đây theo thông tin từ trang blogger nổi tiếng cho biết nữ diễn viên Hứa Tình tham gia một sự kiện thương mại. Đây là sự trở lại của ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ sau 5 tháng im lặng.

Trong video do nhân viên trang điểm đăng tải, Hứa Tình gửi lời chào tới người hâm mộ. Dù đã bước sang tuổi 53, Hứa Tình xuất hiện tươi tắn, trẻ trung. Thậm chí, một số netizen còn cảm thấy ghen tị với nhan sắc đánh bật thời gian của nữ diễn viên.

Hứa Tình trong lần tái xuất gần nhất - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bài đăng của nam blogger nổi tiếng trước đó Hứa Tình được đánh giá là nghệ sĩ có thực lực, địa vị cao trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc công ty chủ quản của người đẹp liên tục vướng vào những rắc rỗi không đáng có khiến doanh thu ngày càng sụt giảm dẫn đến các vai diễn trong các dự án phim hay khó lòng có được so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Bằng chứng là hồi đầu tháng 5 vừa rồi, Hứa Tình đột ngột bị xóa vai trong phim điện ảnh Thanh diện Tu La. Nhân vật Hoa phu nhân của cô đóng vai trò quan trọng, đứng thứ ba trong phim, chỉ sau Phùng Thiệu Phong và Hồ Quân. Tuy nhiên, khi phim ra mắt, khán giả nhận thấy vai diễn của Hứa Tình đã bị thay thế, không rõ lý do. Đồng thời cô nàng cũng biến mất sau đó 5 tháng trước khi mới quay trở lại gần đây.

Hứa Tình - Ảnh: Internet

Hứa Tình sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Năm 2000, người đẹp được đạo diễn Trương Kỷ Trung để mắt đến và trở thành "Thánh Cô ma giáo", sánh vai cùng Lý Á Bằng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Nét đẹp sắc sảo, đằm thắm nhưng vẫn lạnh lùng cùng khả năng diễn xuất tài ba đã giúp Hứa Tình tạo nên nàng Nhậm Doanh Doanh "như từ trong trang sách bước ra".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-bi-cat-vai-dot-ngot-hua-tinh-bat-ngo-xuat-hien-tro-lai-cbiz-sau-5-thang-mat-tich-509240.html