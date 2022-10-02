Vừa mới nói lời chia tay Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đã có ngay người mới: Giới tính của tình mới mới là điều khiến fan bất ngờ

Sao quốc tế 02/10/2022 22:26

Hình ảnh Vương Hạc Đệ hôn Dương Dương khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhanh chóng trở nên nổi tiếng hơn hẳn.Thậm chí ngay sau khi bộ phim kết thúc, một số người hâm mộ đã lập hẳn một groub đẩy thuyền nam diễn viên với Ngu Thư Hân vì cả 2 khi đóng cặp rất ăn ý và trông y như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Tuy nhiên, những ai đang yêu mến 2 con người này hẳn sẽ khó lòng có thể toại nguyện khi Vương Hạc Đệ đã có người mới.

Vừa mới nói lời chia tay Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đã có ngay người mới: Giới tính của tình mới mới là điều khiến fan bất ngờ - Ảnh 1
Hình ảnh mỹ nam họ Vương hôn Dương Dương - Ảnh: Internet

Cụ thể trong một hình ảnh tại hậu trường, người ta đã bắt gặp hình ảnh nam diễn viên hôn yêu Dương Dương.  Theo đó, cư dân mạng đã đào lại loạt hình ảnh khi Vương Hạc Đệ và Dương Dương cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khi đang lẩn trốn trong phục trang em bé, chàng Tiêu Nại đã bị đàn em tìm thấy và phải rời khỏi cuộc chơi. Thấy đàn anh của mình đang buồn bã vì bị loại, mỹ nam họ Vương đã hôn nhẹ lên trán Dương Dương như một lời an ủi. 

Vừa mới nói lời chia tay Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đã có ngay người mới: Giới tính của tình mới mới là điều khiến fan bất ngờ - Ảnh 2
Dân tình tỏ ra phấn khích trước hành động đáng yêu của 2 mỹ nam Cbiz - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc khi Vương Hạc Đệ đặt nụ hôn lên trán dương Dương ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều dân mạng đùa vui rằng, hóa ra sau khi chia tay Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân), Vương Hạc Đệ lại chuyển sang yêu con trai và người được chọn cũng có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc chính là Dương Dương. 

Hiện cảnh Vương Hạc Đệ hôn trán Dương Dương vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

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