Mới ngày nào còn đu couple Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, dân tình nhanh chóng quay xe khi nhìn thấy bạn diễn mới của cô nàng

Thời điểm Thương Lan Quyết lên sóng, dường như đi tới đâu cũng thấy dân tình thi nhau "đu OTP" Đệ Hân Dẫn Lực (Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân). Tuy nhiên, điều này ngay lập tức bị giáng mồn gáo nước lạnh khi mỹ nam họ Vương ở ngoài đời đã có bạn gái.

Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Thế nhưng mọi phim không cần phải quá thất vọng bởi ngay sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, một couple khác đã ra đời với lượng fans ngày càng đông đảo, đó chính là couple Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân trong phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người.