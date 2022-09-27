Mới ngày nào còn đu couple Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, dân tình nhanh chóng quay xe khi nhìn thấy bạn diễn mới của cô nàng

Mới đây dân tình đồng loạt quay xe khi chuyển sang đu couple Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân.
- Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân
- Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư trở thành diễn viên hot nhất lứa, netizen lập tức phản đối gay gắt
Thời điểm Thương Lan Quyết lên sóng, dường như đi tới đâu cũng thấy dân tình thi nhau "đu OTP" Đệ Hân Dẫn Lực (Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân). Tuy nhiên, điều này ngay lập tức bị giáng mồn gáo nước lạnh khi mỹ nam họ Vương ở ngoài đời đã có bạn gái.
Thế nhưng mọi phim không cần phải quá thất vọng bởi ngay sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, một couple khác đã ra đời với lượng fans ngày càng đông đảo, đó chính là couple Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân trong phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người.
Không chỉ có những màn chemistry tình bể bình trên phim mà ở hậu trường, cặp đôi vẫn thường xuyên bị bắt gặp có những hành động thân mật với nhau khiến netizen càng thêm phấn khích.
Xuyên suốt các đoạn video nhỏ do đoàn làm phim tung ra, người hâm mộ có thể thấy rõ sự quan tâm mà Trương Bân Bân dành cho bạn diễn của mình, ví dụ như chủ động nghiêng ô về phía Ngu Thư Hân, lau vết bẩn trên mặt cô nàng… điều khán giả thích thú nằm ở chỗ cô nàng luôn vui vẻ khi được nam diễn viên có những hành động ga lăng với mình.
Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, đây là bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu của Trang Vũ (Trương Bân Bân) - một nhà thực vật học và cô nàng beauty blogger Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân). Hiện phim vẫn đang tiếp tục lên sóng trên nền tảng trực tuyến Youku.