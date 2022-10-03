Xứng đáng là một trong những 'đỉnh lưu Cbiz', Tiêu Chiến càng gây ấn tượng mạnh bởi điều đặc biệt này

Tiêu Chiến hiện được xem là một trong những đỉnh lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, một blogger tiết lộ nguyên nhân khiến Tiêu Chiến được lòng khán giả hơn hẳn những nam thần khác của làng giải trí Hoa ngữ.

Cụ thể, nam diễn viên Trần Tình Lệnh đã đối xử rất tốt với những người xung quanh, thậm chí rất tử tế với nhân viên của mình. Khi đi thang máy, nam diễn viên sẽ giữ cửa cho người đứng sau đến lúc không còn ai bên ngoài mới bắt đầu di chuyển. Đặc biệt, Tiêu Chiến luôn chùng chân xuống một chút để những người thợ trang điểm đỡ vất vả khi làm việc cùng anh, nhất là phụ nữ.

Câu chuyện trên dù chưa được phía phòng làm việc của Tiêu Chiến lên tiếng xác nhận nhưng cộng đồng mạng đã thi nhau lan truyền và để lại nhiều bình luận. Nhiều người đã không tiếc dành những lời khen "có cánh" cho hành động đẹp và tinh tế của nam diễn viên này. Không ít người còn cho rằng chính nhân cách vàng của nam diễn viên đã khiến cộng đồng fan của anh ngày càng lớn mạnh.

Tiêu Chiến hiện cũng được coi là đệ nhất mỹ nam cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Khí chất tiên tử, gương mặt đẹp như tượng tạc, dáng người cao gầy là những điểm mạnh không phải bàn cãi của nam diễn viên. Sắp tới đây, Tiêu Chiến sẽ trở lại đường đua cổ trang với phim điện ảnh Ngọc Cốt Dao, đóng cùng Nhậm Mẫn. Phim vẫn chưa ấn định thời gian lên sóng khiến khán giả vô cùng mong chờ.

Ngọc Cốt Dao cũng là bộ phim chất lượng, có nội dung xoay quanh chuyện tình sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Chu Nhan, chắp bút bởi tác giả Thương Nguyệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xung-dang-la-mot-trong-nhung-dinh-luu-cbiz-tieu-chien-cang-gay-an-tuong-manh-boi-dieu-dac-biet-nay-509207.html