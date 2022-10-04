Cặp đôi Trần Tình Lệnh lại 'đụng độ', Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác nhận vai tra nam của Phế Hậu Tướng Quân?

Thời gian gần đây, trên Weibo xuất hiện nhiều thông tin cho biết, tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa sắp được chuyển thể thành phim, nam chính và nữ chính lần lượt do Vương Nhất Bác và Đường Yên thủ vai.

Nói đến thể loại truyện ngược (ngược tâm, ngược thân) thì chắc chắn không thể không nhắc đến bộ truyện Phế Hậu Tướng Quân của Nhất Độ Quân Hoa. Đây là tác phẩm thường được nhắc tên trong hàng ngũ những tác phẩm ngôn tình ngược tâm bậc nhất. Nội dung truyện đã lấy đi vô số nước mắt của độc giả đồng thời khiến người ta không thể quên được tra nam Mộ Dung Viêm.

Tuy nhiên, mới đây nhất, nhiều blogger lại lên bài cho biết không phải Vương Nhất Bác – Đường Yên mà Tiêu Chiến – Dương Mịch mới là nam nữ chính của Phế Hậu Tướng Quân. Tin tức này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều dân mạng.

Theo đó, đa số đều cho rằng cặp đôi Dương Mịch – Tiêu Chiến rất hợp đóng Tả Thương Lang và Mộ Dung Viêm. Bởi theo netizen, Đường Yên - Vương Nhất Bác không thích hợp để đóng cặp vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, không đem lại được cảm giác couple. Bên cạnh đó, cá nhân mỗi người đều không hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Trong khi đó, Dương Mịch được nhận xét là rất có khí chất nữ tướng, lại xinh đẹp, hợp cổ trang. Còn Tiêu Chiến lại có diễn xuất tốt hơn Vương Nhất Bác nên có thể dễ dàng hóa thân thành Mộ Dung Viêm trong nguyên tác.

Hiện tại, phía đoàn phim, cũng như các diễn viên đều chưa hề lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, tỉ lệ Tiêu Chiến – Dương Mịch hay Vương Nhất Bác – Đường Yên nhận vai nam nữ chính trong dự án này là rất khó. Đa số cho rằng, nếu phim được chuyển thể thì phải có dàn diễn viên và kịch bản xứng tầm mới truyền tải được hết sự đau thương trong tác phẩm này.

Phế Hậu Tướng Quân là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của nữ tướng quân Tả Thương Lang tinh thông võ nghệ, túc trí đa mưu, nhưng đáng tiếc cuộc đời nàng chỉ yêu có một người là Mộ Dung Viêm tham vọng ngút trời. Nàng có công lớn giúp hắn đến ngôi hoàng đế, nhưng trước giang sơn rộng lớn và tham vọng bá quyền của hắn, nàng là một phế hậu tướng quân, một thế thân, một thuộc hạ tận trung hay chẳng hơn gì một nghĩa khuyển?!

Nguyên tác dù có kết buồn nhưng lại được cư dân mạng đánh giá cao vì thể hiện được hiện thực, tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến được cái kết hoàn mỹ, tình yêu đôi khi chính là thứ thuốc độc, giày vò con người ta đến chết.