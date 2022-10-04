Cặp đôi Trần Tình Lệnh lại 'đụng độ', Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác nhận vai tra nam của Phế Hậu Tướng Quân?

Sao quốc tế 04/10/2022 14:45

Các mọt phim Hoa ngữ đang xôn xao trước thông tin Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác để vào vai tra nam Mộ Dung Viêm của Phế Hậu Tướng Quân.

Nói đến thể loại truyện ngược (ngược tâm, ngược thân) thì chắc chắn không thể không nhắc đến bộ truyện Phế Hậu Tướng Quân của Nhất Độ Quân Hoa. Đây là tác phẩm thường được nhắc tên trong hàng ngũ những tác phẩm ngôn tình ngược tâm bậc nhất. Nội dung truyện đã lấy đi vô số nước mắt của độc giả đồng thời khiến người ta không thể quên được tra nam Mộ Dung Viêm. 

Thời gian gần đây, trên Weibo xuất hiện nhiều thông tin cho biết, tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa sắp được chuyển thể thành phim, nam chính và nữ chính lần lượt do Vương Nhất BácĐường Yên thủ vai.

Cặp đôi Trần Tình Lệnh lại 'đụng độ', Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác nhận vai tra nam của Phế Hậu Tướng Quân? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây nhất, nhiều blogger lại lên bài cho biết không phải Vương Nhất Bác – Đường Yên mà Tiêu Chiến – Dương Mịch mới là nam nữ chính của Phế Hậu Tướng Quân. Tin tức này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều dân mạng.

Cặp đôi Trần Tình Lệnh lại 'đụng độ', Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác nhận vai tra nam của Phế Hậu Tướng Quân? - Ảnh 2

Theo đó, đa số đều cho rằng cặp đôi Dương Mịch – Tiêu Chiến rất hợp đóng Tả Thương Lang và Mộ Dung Viêm. Bởi theo netizen, Đường Yên - Vương Nhất Bác không thích hợp để đóng cặp vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, không đem lại được cảm giác couple. Bên cạnh đó, cá nhân mỗi người đều không hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Trong khi đó, Dương Mịch được nhận xét là rất có khí chất nữ tướng, lại xinh đẹp, hợp cổ trang. Còn Tiêu Chiến lại có diễn xuất tốt hơn Vương Nhất Bác nên có thể dễ dàng hóa thân thành Mộ Dung Viêm trong nguyên tác. 

Cặp đôi Trần Tình Lệnh lại 'đụng độ', Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác nhận vai tra nam của Phế Hậu Tướng Quân? - Ảnh 3

Cặp đôi Trần Tình Lệnh lại 'đụng độ', Tiêu Chiến sẽ thay thế Vương Nhất Bác nhận vai tra nam của Phế Hậu Tướng Quân? - Ảnh 4

Hiện tại, phía đoàn phim, cũng như các diễn viên đều chưa hề lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, tỉ lệ Tiêu Chiến – Dương Mịch hay Vương Nhất Bác – Đường Yên nhận vai nam nữ chính trong dự án này là rất khó. Đa số cho rằng, nếu phim được chuyển thể thì phải có dàn diễn viên và kịch bản xứng tầm mới truyền tải được hết sự đau thương trong tác phẩm này.

Phế Hậu Tướng Quân là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của nữ tướng quân Tả Thương Lang tinh thông võ nghệ, túc trí đa mưu, nhưng đáng tiếc cuộc đời nàng chỉ yêu có một người là Mộ Dung Viêm tham vọng ngút trời. Nàng có công lớn giúp hắn đến ngôi hoàng đế, nhưng trước giang sơn rộng lớn và tham vọng bá quyền của hắn, nàng là một phế hậu tướng quân, một thế thân, một thuộc hạ tận trung hay chẳng hơn gì một nghĩa khuyển?!

Nguyên tác dù có kết buồn nhưng lại được cư dân mạng đánh giá cao vì thể hiện được hiện thực, tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến được cái kết hoàn mỹ, tình yêu đôi khi chính là thứ thuốc độc, giày vò con người ta đến chết.

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác?

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác?

"Siêu phẩm truyện ngược" Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa được cho là chuẩn bị được chuyển thể thành phim với nam chính được giao cho Vương Nhất Bác.

Xem thêm
Từ khóa:   Phế Hậu Tướng Quân Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Đường Yên Dương Mịch sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác?

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác?

'Couple nhan sắc' Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba sắp thành đôi trong phim mới?

'Couple nhan sắc' Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba sắp thành đôi trong phim mới?

'Kết duyên' cùng đàn chị Ảnh hậu trong phim mới, Tiêu Chiến bất ngờ dính mác 'sao chổi' vì lý do trớ trêu này

'Kết duyên' cùng đàn chị Ảnh hậu trong phim mới, Tiêu Chiến bất ngờ dính mác 'sao chổi' vì lý do trớ trêu này

Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả

Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai'

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai'

Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI