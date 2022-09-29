Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

Sao quốc tế 29/09/2022 16:54

Tuy chỉ là tạo hình trong một dự án phim truyền hình nhưng Dương Mịch với chiếc váy cưới trắng cũng đủ làm cho công chúng bồi hồi vô cùng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua Dương Mịch đã cùng với nam diễn viên Hứa Khải quay hình cho dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Được biết, đây lần đầu tiên hai ngôi sao hợp tác với nhau trong một bộ phim tình cảm.

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Dương Mịch đã cùng với nam diễn viên Hứa Khải quay hình cho dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu - Ảnh: Internet

Sau khi Định Luật 80/20 Của Tình Yêu chính thức bấm máy, nhiều hình ảnh hậu trường của bộ phim đã bị rò rỉ. Trong đó có nhiều cảnh quay chung của hai diễn viên chính như Hứa Khải che cho Dương Mịch, cặp đôi cùng nhau dạo phố. Chiều cao và hình tượng của cả hai được đánh giá là rất xứng đôi.

Trong loạt ảnh được tung ra, tạo hình cô dâu của Dương Mịch khiến khán giả vô cùng hào hứng, người đẹp được trang điểm kỹ càng và tỏa ra khí chất ngời ngời. Kể từ hôn lễ năm 2014 với Lưu Khải Uy, người hâm mộ mới được thấy lại Dương Mịch diện váy cưới.

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Tạo hình cô dâu của Dương Mịch khiến khán giả vô cùng hào hứng - Ảnh: Internet

Lộng lẫy là vậy nhưng Dương Mịch lại khiến công chúng "tá hỏa" khi nhìn xuống dưới chân và phát hiện cô đang mang một đôi giày thể thao. Chi tiết này làm khán giả đoán rằng nữ diễn viên đang đóng cảnh "cô dâu chạy trốn" vì từ trước đến nay hình ảnh cô dâu đều gắn liền với giày cao gót thay vì giày thể thao.

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Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là bộ phim lấy đề tài cưới trước yêu sau. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nữ chính Tần Thi là nữ luật sư độc thân thành đạt. Vì mãi theo đuổi sự nghiệp mà dù đã đến tuổi lập gia đình, Tần Thi vẫn độc thân mặc cho cha mẹ liên tục hối thúc cô lấy chồng. Trong khi đó nam chính Dương Hoa cũng tương tự, anh cũng phải đối mặt với việc bị mẹ ép kết hôn.

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Kể từ khi chia tay, giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy hầu như không có bất kỳ liên lạc nào ngoại trừ con gái của họ.

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