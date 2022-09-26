Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn

Sao quốc tế 26/09/2022 23:25

"Ngôi sao gạo cội nổi tiếng của TVB" Lưu Đan thường nhắc đến con trai Lưu Khải Uy, cháu nội Tiểu Nhu Mễ và dâu cũ Dương Mịch.

Mỗi lần giới truyền thông phỏng vấn, Lưu Đan  - cha của Lưu Khải Uy thường nhắc đến con trai Lưu Khải Uy, cháu nội Tiểu Nhu Mễ và dâu cũ Dương Mịch

Mới đây, khi tham dự một sự kiện cũng được phóng viên hỏi về tình trạng mối quan hệ của Lưu Khải Uy, Lưu Đan tiết lộ rằng con trai hiện vẫn độc thân. Đồng thời, ông cũng tiết lộ cháu gái rất quấn bố và thường xuyên gọi điện cho Lưu Khải Uy khi anh đi công tác xa.

Về việc có muốn con trai tái hôn hay không, ông Lưu Đan cho biết: "Tôi không muốn ảnh hưởng đến Khải Uy, dù có nghĩ trong lòng thì bản thân cũng không thể nói cho con trai biết. Bởi tôi luôn cảm thấy tin tưởng và tôn trọng sự lựa chọn của Khải Uy. Khải Uy đã trưởng thành, điềm đạm và cũng có những kế hoạch của riêng mình. Mọi thứ là tùy ý, ngẫu nhiên".

Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn - Ảnh 1

Trên thực tế, Lưu Đan từng chia sẻ hy vọng Lưu Khải Uy có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc mới, nhưng ông không muốn tạo áp lực quá lớn cho con trai mình. Vì vậy sao nam gạo cội chọn cách tôn trọng suy nghĩ cũng như quyết định của anh.

Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn - Ảnh 2

Kể từ sau khi ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy cũng có vướng vài lần hẹn hò với đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau đó tin đồn này cũng chìm dần và bị lãng quên.

Theo truyền thông, sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch tuyên bố ly hôn vào năm 2018, đến nay được 4 năm, chuyện tình cảm cũng như sự nghiệp của anh gần như đình trệ. Nam diễn viên dành toàn bộ thời gian cho con gái, trở thành người cha đơn thân. Trong khi đó, Dương Mịch lại gặt hái được thành công trong công việc nhưng lại bị công chúng chỉ trích bỏ bê không quan tâm với con gái.

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Dù hiện tại không thành công bằng Triệu Lệ Dĩnh nhưng Dương Mịch vẫn được khen ngợi vì điều này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy bố của Lưu Khải Uy sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy

Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy

Người hâm mộ của Dương Mịch bị 'khóa bình luận' vì tranh cãi về phim mới

Người hâm mộ của Dương Mịch bị 'khóa bình luận' vì tranh cãi về phim mới

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'?

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'?

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Lý do 'nữ hoàng rating' Dương Mịch từng bị chê đóng cảnh hôn quá 'nhạt'

Lý do 'nữ hoàng rating' Dương Mịch từng bị chê đóng cảnh hôn quá 'nhạt'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI