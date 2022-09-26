Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn

"Ngôi sao gạo cội nổi tiếng của TVB" Lưu Đan thường nhắc đến con trai Lưu Khải Uy, cháu nội Tiểu Nhu Mễ và dâu cũ Dương Mịch.

Mỗi lần giới truyền thông phỏng vấn, Lưu Đan - cha của Lưu Khải Uy thường nhắc đến con trai Lưu Khải Uy, cháu nội Tiểu Nhu Mễ và dâu cũ Dương Mịch.

Mới đây, khi tham dự một sự kiện cũng được phóng viên hỏi về tình trạng mối quan hệ của Lưu Khải Uy, Lưu Đan tiết lộ rằng con trai hiện vẫn độc thân. Đồng thời, ông cũng tiết lộ cháu gái rất quấn bố và thường xuyên gọi điện cho Lưu Khải Uy khi anh đi công tác xa.

Về việc có muốn con trai tái hôn hay không, ông Lưu Đan cho biết: "Tôi không muốn ảnh hưởng đến Khải Uy, dù có nghĩ trong lòng thì bản thân cũng không thể nói cho con trai biết. Bởi tôi luôn cảm thấy tin tưởng và tôn trọng sự lựa chọn của Khải Uy. Khải Uy đã trưởng thành, điềm đạm và cũng có những kế hoạch của riêng mình. Mọi thứ là tùy ý, ngẫu nhiên".

Trên thực tế, Lưu Đan từng chia sẻ hy vọng Lưu Khải Uy có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc mới, nhưng ông không muốn tạo áp lực quá lớn cho con trai mình. Vì vậy sao nam gạo cội chọn cách tôn trọng suy nghĩ cũng như quyết định của anh.

Kể từ sau khi ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy cũng có vướng vài lần hẹn hò với đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau đó tin đồn này cũng chìm dần và bị lãng quên.

Theo truyền thông, sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch tuyên bố ly hôn vào năm 2018, đến nay được 4 năm, chuyện tình cảm cũng như sự nghiệp của anh gần như đình trệ. Nam diễn viên dành toàn bộ thời gian cho con gái, trở thành người cha đơn thân. Trong khi đó, Dương Mịch lại gặt hái được thành công trong công việc nhưng lại bị công chúng chỉ trích bỏ bê không quan tâm với con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-dut-tinh-voi-duong-mich-bo-ruot-ung-ho-con-trai-luu-khai-uy-som-tai-hon-507115.html