Bộ phim "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" của Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính vừa mới khai máy.

Bộ phim "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" của Dương Mịch mới khai máy nhưng người hâm mộ đã tranh cãi tới mức nhà sản xuất phải khóa bình luận quá khích. Cụ thể, dù Dương Mịch thể hiện vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, cô có địa vị, danh tiếng hơn hẳn đàn em Cung Tuấn, đảm nhận vai nam chính Đông Phương Nguyệt Sơ. Tuy nhiên, người hâm mộ của cô vẫn cho rằng nhà sản xuất ưu ái Cung Tuấn, mập mờ trong việc phân chia vị trí của hai diễn viên trên poster, các bài đăng giới thiệu nhân vật. Thậm chí, người hâm mộ của Dương Mịch còn tố cáo lên nhà sản xuất Vương Nhất Hủ, yêu cầu ông phải công nhận những đóng góp và vai trò quan trọng của Dương Mịch trong bộ phim.

Do đó, nhà sản xuất cho biết sẽ nghiêm túc xem xét những ý kiến góp ý chân thành và khóa bình luận với những người quá khích. Trong lần tranh cãi này, người hâm mộ của Dương Mịch bị cho là cố tình gây sự vô lý. Hiện tại, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên được đánh giá là dự án có nhiều yếu tố tiềm năng để "gây bão" trong tương lai. Về phía nhân vật nam, Cung Tuấn sẽ đảm nhiệm vai Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Ngoài ra, dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương còn có sự tham gia của hai khách mời Trần Đô Linh (vai Nguyệt Đề Hạ) và Trương Lăng Hách vai Hồ Vỹ Sinh. Xuất hiện trên phim trường với bộ váy xanh, tóc tết dài, Trần Đô Linh khiến hàng triệu khán giả phải xuýt xoa khen ngợi với nhan sắc đáng yêu, trong trẻo, dễ thương. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được nhà sản xuất đầu tư rất kỹ từ mặt kỹ xảo đến hình ảnh, màu sắc trong phim cũng tạo cảm giác lung linh, huyền ảo. Thậm chí, sự đầu tư này kỹ đến nỗi trang phục của các diễn viên nữ trong phim có phần được chăm chút quá đà, rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Cư dân mạng đã hài hước gọi dàn mỹ nhân này là "thất tiên nữ" phiên bản Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đồng thời, phía nhà làm phim còn cho biết sẽ xây dựng bộ phim thành 3 phần giống trong truyện, gồm: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Các phần tiếp theo sẽ quy tụ thêm nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hoa ngữ như: Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Vương Hạc Đệ, Trương Lăn Hách,..

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