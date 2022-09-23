Lý do 'nữ hoàng rating' Dương Mịch từng bị chê đóng cảnh hôn quá 'nhạt'

Từng có một thời gian, Dương Mịch gặp khó khăn trong việc đóng cảnh hôn khiến các bạn diễn nam cũng cảm thấy vất vả theo.

Dương Mịch là một trong những Hoa đán đình đám của làng giải trí xứ Trung. Cô nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn, gương mặt nhỏ góc cạnh và vòng eo con kiến nhiều người ước ao. Đồng thời, nữ diễn viên cũng có dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, từng đóng phim từ nhỏ và trải qua đủ loại vai diễn. Tuy nhiên, Dương Mịch từng có một thời gian gặp khó khăn trong việc đóng cảnh hôn, khiến các bạn diễn nam cũng cảm thấy vất vả theo. Cụ thể, Hồ Ca - bạn diễn của Dương Mịch trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Mỗi lần quay cảnh hôn Dương Mịch đều rất ngượng ngùng".

Chính vì quá xấu hổ nên cả hai phải quay lại nhiều lần cảnh thân mật, điều này gây ảnh hưởng tới tiến độ của cả đoàn. Đối với các nam diên viên, việc bạn diễn quá dễ xấu hổ khiến họ khó làm việc, không thể hoàn thành cảnh quay nên nhiều người thậm chí còn không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch. Ngay cả chồng cũ Lưu Khải Uy cũng cảm thấy Dương Mịch khá vụng về trong mấy cảnh hôn. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim hiện đại Nắm Giữ Tình Yêu. Thời điểm đó, cũng vì quá dễ xấu hổ nên nữ diễn viên bị khớp khi đóng cảnh hôn, khiến bạn diễn cũng bối rối theo. Sau đó, người hâm mộ Dương Mịch khá bất ngờ vì nữ diễn viên là người thân thiện, thẳng thắn dễ kết thân nhưng thực tế lại hay xấu hổ, ngại ngùng khiến bạn diễn cũng bối rối theo.

Tuy nhiên, sau hơn chục năm đóng phim và số tuổi tăng lên, Dương Mịch đã khắc phục được điểm yếu này. Trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, nữ diễn viên cùng Triệu Hựu Đình đã có nhiều cảnh hôn đầy táo bạo khiến người xem đỏ mặt. Không còn ngại trước đấm đông, nữ diễn viên tập trung vào diễn xuất, phối hợp với nam diễn viên tốt hơn trước nhiều lần. Khi đóng Phù Dao Hoàng Hậu, Dương Mịch thậm chí còn hướng dẫn, giải thích giúp Nguyễn Kinh Thiên trong các cảnh hôn. Từ một cô gái còn non kinh nghiệm, Dương Mịch đã dần trưởng thành, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn và còn nhiệt tình giúp đỡ bạn diễn trong những phân đoạn nhạy cảm.

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