Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 28/09/2022 11:43

Nữ diễn viên Dương Mịch tiết lộ cô vẫn luôn mong ngóng tình yêu sẽ đến, nhưng sẽ không nỗ lực hết mình vì nó.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Dương Mịch có trả lời phỏng vấn trên một tạp chí. Trước câu hỏi có đang tìm kiếm tình yêu không khi mà sự nghiệp đã có nhiều bước tiến vững chắc, nữ minh tinh đã trả lời rằng: "Tôi đang mong chờ từng ngày".

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Dương Mịch khẳng định chuyện tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu của cô nhưng cô vẫn mong chờ hàng ngày - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Dương Mịch khẳng định chuyện tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu của cô hiện tại: "Tôi chưa nỗ lực hết mình để tìm đối tượng nhưng cũng sẽ không chọn cho qua. Tình yêu với tôi không phải là quan trọng nhất, vẫn cần rất nhiều kinh nghiệm sống. Dù nhiều người vẫn luôn nói mong muốn có được tình yêu nhưng thực tế khi sống với nhau họ mới hiểu không như những gì bản thân nghĩ".

Theo Dương Mịch, cô luôn hết mình vì đối phương trong một mối quan hệ tình cảm, cô sẽ chọn việc sống hết mình vì cảm xúc để không phải tiếc nuối điều gì. Tuy vậy, nữ diễn viên khẳng định bản thân sẽ không ngại ngần từ bỏ nếu như cuộc tình này mang lại nhiều rắc rối: "Tôi muốn yêu, nhưng nếu tình yêu mà tôi chọn mang đến phiền toái, tôi thà bỏ nó đi".

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Dương Mịch cảm thấy bản thân may mắn khi các tác phẩm của mình được phần đông công chúng đón nhận - Ảnh: Internet

Về phương diện sự nghiệp, Dương Mịch kể từ khi ra mắt cũng gặp nhiều chỉ trích từ khán giả về diễn xuất, tuy nhiên cô cảm thấy bản thân may mắn khi các tác phẩm của mình được phần đông công chúng đón nhận.

"Sống và làm nghề đến thời điểm này, tôi chưa hề mong đợi kết quả hoàn hảo và mỹ mãn. Bản thân chỉ cần cố gắng hết sức để không phải nuối tiếc. Còn lại việc người khác nói, chê bai thì là quyền của mỗi người, mình không thể bắt tất cả thích được. Miễn là lương tâm mình không làm điều gì phải hổ thẹn." - Dương Mịch tâm sự.

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