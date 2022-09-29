Phản ứng của Lưu Khải Uy sau khi Dương Mịch có ý định bắt tay làm hòa

Sao quốc tế 29/09/2022 11:55

Kể từ khi chia tay, giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy hầu như không có bất kỳ liên lạc nào ngoại trừ con gái của họ.

Kể từ khi chia tay, giữa Dương MịchLưu Khải Uy hầu như không có bất kỳ liên lạc nào ngoại trừ con gái của họ. Thậm chí, bé Tiểu Gạo Nếp luôn được Lưu Khải Uy nuôi dưỡng. 

Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin Dương Mịch có ý định bắt tay với Lưu Khải Uy để làm hòa, và cô cũng cần đồng hành cùng con gái nhiều hơn, nên không cần thiết phải làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng thêm. Tuy nhiên, Lưu Khải Uy có vẻ hơi miễn cưỡng, anh cho rằng tốt hơn hết là con gái nên tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của làng giải trí.

Phản ứng của Lưu Khải Uy sau khi Dương Mịch có ý định bắt tay làm hòa - Ảnh 1

Từ nhỏ, Tiểu Gạo Nếp sống với ông bà nội, trong khi mẹ chủ yếu ở Đại lục, bố đi về giữa hai nơi và ít thời gian cho con. Mặc dù xa bố mẹ nhưng được ông bà chăm sóc chu đáo, bé gái có môi trường sống tốt, môi trường học hành hiện đại. Bé theo học tại một trường quốc tế tại Hong Kong, từ nhỏ đã thông thạo tiếng Anh, tiếng Hong Kong và tiếng Đại lục.

 

4 năm sau ngày ly hôn, cả Lưu Khải Uy và Dương Mịch hiện đều chưa công khai yêu ai. Hai người tập trung phát triển trong showbiz. Dương Mịch dường như thăng hoa trong sự nghiệp, trong khi tiếng tăm Lưu Khải Uy kém so với vợ cũ.

Phản ứng của Lưu Khải Uy sau khi Dương Mịch có ý định bắt tay làm hòa - Ảnh 2

Dương Mịch và Lưu Khải Uy gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Cặp sao kết hôn năm 2014, tới 2016 họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi.

Dương Mịch là diễn viên nổi tiếng, tham gia showbiz từ khi còn nhỏ. Người đẹp được biết đến với Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây, cô đóng Hộc Châu phu nhân, Cảm ơn bác sĩ, Định luật 80/20 của tình yêu...

Lưu Khải Uy người gốc Hong Kong, được biết đến với Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Bộ phim gần đây anh đóng là Đây chính là cuộc sống (2020). Anh hiện bận rộn chuẩn bị cho buổi ghi hình của CCTV dịp Trung thu, đồng thời giam gia show truyền hình thực tế Anh trai vượt mọi chông gai mùa hai.

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"Ngôi sao gạo cội nổi tiếng của TVB" Lưu Đan thường nhắc đến con trai Lưu Khải Uy, cháu nội Tiểu Nhu Mễ và dâu cũ Dương Mịch.

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