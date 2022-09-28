Khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên lén nhìn trộm nhau làm dân tình không khỏi xôn xao, đồng thời nuôi hy vọng mối quan hệ của cả hai sẽ sớm ngày tốt đẹp trở lại.

Trong một sự kiện Đêm hội Weibo được tổ chức trước đây, khi đang cùng đứng trên sân khấu, Dương Mịch và Đường Yên đã bị công chúng bắt gặp lén nhìn trộm nhau. Tuy chỉ là những khoảnh khắc rất nhanh lướt qua nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chú ý đến. Dương Mịch và Đường Yên lén nhìn nhau trong đêm hội Weibo - Ảnh: Internet Vì là một trong những sự kiện giải trí lớn nhất thường niên của làng giải trí Hoa ngữ, bất kể màn tương tác nào của các ngôi sao đều được máy quay bắt trọn. Vì vậy, chi tiết ánh mắt của hai người đẹp liếc trộm sang nhau cũng nhanh chóng được ghi lại. Ngoài ra, có thể thấy cả hai không hề nói với nhau một lời nào dù đang cười đùa rất vui với các minh tinh khác.

Trong quá khứ, tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên từng rất nổi tiếng, họ là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng nhất nhì C-biz. Khi còn chơi với nhau, cả hai ngôi sao thường xuyên tương tác trên MXh, đến sinh nhật thì họ cũng là người đầu tiên gửi lời chúc đến đối phương.

Tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên từng rất nổi tiếng - Ảnh: Internet Đến một ngày, khán giả nhận ra, Dương Mịch và Đường Yên bỗng dưng không còn nhắc đến đối phương trên mạng xã hội, đồng thời né tránh nhau tại các sự kiện công khai. Trước sự việc này, cả hai sao nữ đều không hề lên tiếng giải thích về lý do cho sự tan vỡ này. Theo truyền thông Trung Hoa, mâu thuẫn giữa hai sao nữ bắt nguồn từ việc Đường Yên đóng vai Mặc Sênh trong phim Trọn Đời Bên Em phiên bản truyền hình, và không lâu sau đó thì Dương Mịch đảm nhận vai diễn này bản điện ảnh. Vì vậy, cặp đôi vô tình bị đặt lên bàn cân so sánh trên nhiều phương diện. Đường Yên là người nổi tiếng duy nhất được Dương Mịch mời đến hôn lễ, đồng thời đảm nhận vị trí phù dâu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, người hâm mộ của cặp đôi lại vô cùng tiếc nuối cho tình bạn đẹp này. Mỗi khi Dương Mịch và Đường Yên cùng nhau tham dự vào một sự kiện, fan luôn mong cả hai sẽ đứng chung sân khấu và tò mò về phản ứng của họ.

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