Fan 'đứng ngồi không yên' khi bắt gặp Dương Mịch và Đường Yên lén nhìn trộm nhau

Sao quốc tế 28/09/2022 19:47

Khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên lén nhìn trộm nhau làm dân tình không khỏi xôn xao, đồng thời nuôi hy vọng mối quan hệ của cả hai sẽ sớm ngày tốt đẹp trở lại.

Trong một sự kiện Đêm hội Weibo được tổ chức trước đây, khi đang cùng đứng trên sân khấu, Dương MịchĐường Yên đã bị công chúng bắt gặp lén nhìn trộm nhau. Tuy chỉ là những khoảnh khắc rất nhanh lướt qua nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chú ý đến.

duong mich 4
Dương Mịch và Đường Yên lén nhìn nhau trong đêm hội Weibo - Ảnh: Internet

Vì là một trong những sự kiện giải trí lớn nhất thường niên của làng giải trí Hoa ngữ, bất kể màn tương tác nào của các ngôi sao đều được máy quay bắt trọn. Vì vậy, chi tiết ánh mắt của hai người đẹp liếc trộm sang nhau cũng nhanh chóng được ghi lại. Ngoài ra, có thể thấy cả hai không hề nói với nhau một lời nào dù đang cười đùa rất vui với các minh tinh khác.

duong mich 3

Trong quá khứ, tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên từng rất nổi tiếng, họ là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng nhất nhì C-biz. Khi còn chơi với nhau, cả hai ngôi sao thường xuyên tương tác trên MXh, đến sinh nhật thì họ cũng là người đầu tiên gửi lời chúc đến đối phương.

duong mich 2
Tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên từng rất nổi tiếng - Ảnh: Internet

Đến một ngày, khán giả nhận ra, Dương Mịch và Đường Yên bỗng dưng không còn nhắc đến đối phương trên mạng xã hội, đồng thời né tránh nhau tại các sự kiện công khai. Trước sự việc này, cả hai sao nữ đều không hề lên tiếng giải thích về lý do cho sự tan vỡ này.

Theo truyền thông Trung Hoa, mâu thuẫn giữa hai sao nữ bắt nguồn từ việc Đường Yên đóng vai Mặc Sênh trong phim Trọn Đời Bên Em phiên bản truyền hình, và không lâu sau đó thì Dương Mịch đảm nhận vai diễn này bản điện ảnh. Vì vậy, cặp đôi vô tình bị đặt lên bàn cân so sánh trên nhiều phương diện.

duong mich 1
Đường Yên là người nổi tiếng duy nhất được Dương Mịch mời đến hôn lễ, đồng thời đảm nhận vị trí phù dâu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ của cặp đôi lại vô cùng tiếc nuối cho tình bạn đẹp này. Mỗi khi Dương Mịch và Đường Yên cùng nhau tham dự vào một sự kiện, fan luôn mong cả hai sẽ đứng chung sân khấu và tò mò về phản ứng của họ.

Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Nữ diễn viên Dương Mịch tiết lộ cô vẫn luôn mong ngóng tình yêu sẽ đến, nhưng sẽ không nỗ lực hết mình vì nó.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Đường Yên Dương Mịch và Đường Yên sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn

Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch?

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy

Netizen bất ngờ với điểm giống nhau đến kì lạ của Dương Mịch và Angelababy

Người hâm mộ của Dương Mịch bị 'khóa bình luận' vì tranh cãi về phim mới

Người hâm mộ của Dương Mịch bị 'khóa bình luận' vì tranh cãi về phim mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI