Tình hình sức khỏe của nạn nhân cuối cùng vụ thảm án ở Đồng Nai

Đời sống 03/09/2026 14:06

Anh Q. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và mất nhiều máu. Sau phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đánh giá anh trong tình trạng tiên liệu nặng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 3/9, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết anh Nguyễn Viết Q. (sinh năm 1987, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) đã tử vong tại Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, BS.CKII Nguyễn Tường Quang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai - cho biết anh Nguyễn Viết Q., nạn nhân bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai, hiện được các bác sĩ tích cực điều trị.

Theo bác sĩ Quang, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện vẫn rất nặng và cần tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực. Bệnh viện đang tập trung các biện pháp chuyên môn nhằm duy trì và ổn định các chức năng sống cho bệnh nhân. 

Anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại căn nhà của gia đình vào khoảng 1h30 cùng ngày. Trước đó, ba nạn nhân gồm người vợ sinh năm 1990 và hai người con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025, được xác định đã tử vong.

Số người tử vong trong vụ án là ba người, gồm người vợ và hai con nhỏ.

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Giá đình 4 người tử vong trong vụ thảm án. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, bước đầu, công an xác định nghi phạm Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở gần nhà ông Q..

Thời gian gần đây, cô gái nói chia tay và cắt đứt quan hệ giữa hai người nhưng Đức Anh không đồng ý, đồng thời dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình cô gái.

Trước khi xảy ra án mạng, Đức Anh mang dao, đi xe máy đến nhà cô gái rồi trèo từ mái tôn vào trong thông qua giếng trời. Tuy nhiên, người nhà cô gái phát hiện và xua đuổi.

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Khu vự xảy ra vụ án mạng ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Sau đó, Đức Anh tiếp tục đột nhập nhà ông Q.. Bị chủ nhà phát hiện, nam thanh niên đã dùng dao tấn công vợ chồng ông Q. cùng hai con.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và vận động nghi phạm đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng mở cửa và bị cảnh sát khống chế.

Các đơn vị nghiệp vụ vông an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân, động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.

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Công an xã Bình Minh có mặt ngay sau đó, phát hiện nghi phạm cố thủ bên trong. Cảnh sát sau đó áp sát, khống chế người này.

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