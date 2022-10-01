Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai'

Sao quốc tế 01/10/2022 20:30

Dương Mịch tự tin tuyên bố trong một chương trình truyền hình rằng, cô đủ giàu có để không phải tìm kiếm những người đàn ông có tiền để nương tựa.

Sau nhiều năm cố gắng khẳng định bản thân, Dương Mịch hiện là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh cũng là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Sau 20 năm hoạt động trong nghệ thuật, nữ diễn viên đã sở hữu khối tài sản khoảng 5 tỷ NDT (hơn 16.400 tỷ đồng). Dương Mịch là một trong những nghệ sĩ có lượng người theo dõi khủng nhất trên mạng xã hội Weibo, hơn 111 triệu người đăng ký theo dõi.

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai' - Ảnh 1

Trong chương trình gần đây, khi được hỏi về quan điểm hò hẹn, nữ diễn viên thẳng thắn nói: "Nếu ai đó đối xử tốt với tôi vì tôi có tiền, tôi sẽ rất vui. Bởi tôi thực sự là người giàu có". Dương Mịch cũng khẳng định, cô là một phụ nữ hiện đại, độc lập, không thích phụ thuộc vào người khác. Cô không cần đối phương phải mang lại cho cô cảm giác an toàn mà cô luôn dựa vào chính mình. 

Khi được hỏi mong chờ tình yêu hay không, nữ diễn viên nói: "Tôi đang mong chờ từng ngày. Tôi chưa nỗ lực hết mình để tìm đối tượng nhưng cũng sẽ không chọn bừa. Tình yêu với tôi lúc này không phải là điều quan trọng nhất, vẫn cần rất nhiều kinh nghiệm sống. Dù nhiều người luôn nói mong muốn có được tình yêu nhưng khi sống với nhau, họ mới hiểu thực tế không giống những gì bản thân nghĩ"

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai' - Ảnh 2

Nữ diễn viên hiện đang độc thân sau khi công khai ly hôn nam diễn viên Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018. Cặp đôi có gần 5 năm kết hôn và một cô con gái chung, bé Tiểu Gạo Nếp (hiện 7 tuổi). Cô bé đang sống tại Hong Kong cùng ông bà nội và bố. Dương Mịch nhường quyền nuôi con cho chồng cũ để tập trung cho sự nghiệp. 

Sau khi ly hôn vào năm 2018, Dương Mịch từng vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân. Dù lộ nhiều bằng chứng yêu đương nhưng người đẹp sinh năm 1986 không công khai, không xác nhận mối quan hệ này. Dương Mịch chia sẻ, với kinh nghiệm hoạt động trong showbiz nhiều năm, cô không muốn tiết lộ những mối quan hệ cá nhân.  

 

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