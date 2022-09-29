Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Có thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh đang xem xét hợp tác cùng 'tình mới' của Dương Mịch trong một bộ phim hiện đại.
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Ở thời điểm hiện tại, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã bước vào giai đoạn quay những cảnh cuối. Chính vì vậy, điều khiến nhiều người tò mò nhất ở thời điểm hiện tại chính là nàng tiểu hoa sẽ đóng bộ phim nào tiếp theo. Với những gì đã thể hiện trong năm 2022 này mà vẫn chưa có được thành công, vì vậy hơn lúc nào hết netizen kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ có sự bứt phá trong thời gian tới.
Đặc biệt mới đây nhất đã có một nam blogger nổi tiếng đăng bài cho biết sau Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng một bộ phim hiện đại mang tên Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng. Đây là một dự án phim hiện đại và dự kiến sẽ được khai máy vào cuối năm nay. Đặc biệt, ở dự án phim lần này nàng tiểu hoa sẽ hợp tác cùng mỹ nam 9x Cung Tuấn.
Được biết, hiện Cung Tuấn đang ở trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hợp tác cùng Dương Mịch. Bộ phim này cũng đã bước vào nửa sau của quá trình quay phim vì vậy dân tình cho rằng khả năng anh chàng nhận lời đóng Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng cùng Triệu Lệ Dĩnh là rất cao. Cung Tuấn vốn đang cần một sự bứt phá trong sự nghiệp và nhiều khả năng nếu như được kết hợp với người được mệnh danh là ''nữ hoàng rating'' dĩ nhiên anh chàng sẽ không từ chối cơ hội hợp tác lần này.
Chỉ vừa nổi lên cách đây không lâu, thế nhưng Cung Tuấn đã nhanh chóng được hợp tác cùng 2 nàng tiểu hoa đứng đầu lứa 85. Tuy nhiên trong cuộc đua này, anh chàng lại được nhận xét là đẹp đôi với Triệu Lệ Dĩnh hơn Dương Mịch. Nguyên nhân cũng bởi người đẹp họ Triệu sở hữu gương mặt “ăn gian” tuổi cực mạnh nên trông có phần trẻ trung hơn hẳn kỳ phùng địch thủ của mình.
Hiện những thông tin liên quan đến bộ phim Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên khán giả đang cực kỳ mong đợi được thấy Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh “yêu nhau” trên màn ảnh nhỏ.