Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Ở thời điểm hiện tại, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã bước vào giai đoạn quay những cảnh cuối. Chính vì vậy, điều khiến nhiều người tò mò nhất ở thời điểm hiện tại chính là nàng tiểu hoa sẽ đóng bộ phim nào tiếp theo. Với những gì đã thể hiện trong năm 2022 này mà vẫn chưa có được thành công, vì vậy hơn lúc nào hết netizen kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ có sự bứt phá trong thời gian tới.

Triệu Lệ Dĩnh chưa có được thành công trong năm 2022 này - Ảnh: Internet

Đặc biệt mới đây nhất đã có một nam blogger nổi tiếng đăng bài cho biết sau Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng một bộ phim hiện đại mang tên Tình Yêu Của Những Người Chủ Nghĩa Thực Dụng. Đây là một dự án phim hiện đại và dự kiến sẽ được khai máy vào cuối năm nay. Đặc biệt, ở dự án phim lần này nàng tiểu hoa sẽ hợp tác cùng mỹ nam 9x Cung Tuấn.