Tru Tiên phiên bản mới sắp được ra mắt, netizen nghi ngại: Liệu Trần Đô Linh, Dương Siêu Việt có đủ sức làm lu mờ Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây, có thông tin cho rằng tiểu thuyết tiên hiệp đình đám Tru Tiên sẽ tiếp tục được làm lại lần 3 với sự góp mặt của Trần Đô Linh và Dương Siêu Việt.

Kể từ năm 2016 đến nay, Tru Tiên được chuyển thể 2 lần với phiên bản truyền hình và bản điện ảnh, song những phiên bản này đều không thể làm lu mờ đi phiên bản Tru Tiên do Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh thể hiện trước đó. Tru Tiên có thông tin sẽ được làm lại - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội rần rần thông tin Tru Tiên tiếp tục được làm lại. Vai Lục Tuyết Kỳ sẽ do Trần Đô Linh đóng, Dương Siêu Việt vào vai Bích Dao, mặc dù nam chính vẫn chưa lựa chọn được diễn viên nhưng chỉ riêng 2 cái tên trên cũng là đủ khiến fan đứng ngồi không yên.

Trần Đô Linh và Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng một người cho rằng khả năng diễn xuất của Trần Đô Linh và Dương Siêu Việt trong Tru Tiên bản mới không thể nào vượt qua cái bóng của Triệu Lệ Dĩnh (vai Bích Dao) và Dương Tử (vai Lục Tuyết Kỳ) ở bộ Tru Tiên bản trước. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng, dù có khuôn mặt đẹp thế nhưng mỹ nhân họ Trần dường như không biết cách quản lý biểu cảm gương mặt nên luôn xuất hiện trong trạng thái đơ và gồng. Nếu vào vai một Lục Tuyết Kỳ cao lãnh, thoát tục tựa thiên tiên có lẽ sẽ là quá sức với cô.

Ngoài ra, thông tin vai Bích Dao sẽ do Dương Siêu Việt đóng cũng bị khán giả chê không tiếc lời. Đông đảo mọt phim khẳng định, khoan bàn về nhan sắc, biểu cảm đơ có tiếng của "thôn nữ khóc nhè" chắc chắn không thể vượt qua diễn xuất của Nữ thần Kim Ưng Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, những thông tin xoay quanh bộ phim Tru Tiên được làm lại lần 3 vẫn chỉ đang là đồn đoán, hiện vẫn chưa có tin chính thức từ đoàn phim cũng như các diễn viên nói trên về việc tham gia bộ phim này.

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