Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 03/10/2022 17:22

"Siêu phẩm truyện ngược" Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa được cho là chuẩn bị được chuyển thể thành phim với nam chính được giao cho Vương Nhất Bác.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa sắp tới sẽ được đưa ra màn ảnh nhỏ. Tiểu thuyết này được biết đến là một trong những tác phẩm "ngược tâm" nhất, đã lấy đi vô số nước mắt của độc giả.

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác? - Ảnh 1
Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân được cho là sẽ được chuyển thể thành phim trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

Phế Hậu Tướng Quân kể về chuyện tình giữa Tả Thương Lang và nhị hoàng tử Mộ Dung Viêm. Sau khi được Mộ Dung Viêm cứu sống, Tả Thương Lang nguyện sẽ vì ân nhân đồng thời là người trong mộng mà quên đi thân phận nữ nhi, trở thành tướng quân chiến đấu nơi sa trường. Không những vậy, cô còn bằng lòng trở thành một thái tử phi "thế thân" để Mộ Dung Viêm chinh phục ước mộng thống nhất giang sơn. Tuy nhiên, Tả Thương Lang chưa từng có được tình yêu của Mộ Dung Viêm, thậm chí còn nhiều lần bị hắn hành hạ tàn nhẫn.

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác? - Ảnh 2
Có tin đồn cho rằng nam -  nữ chính sẽ được giao cho Đường Yên và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Được biết, nam chính của Phế Hậu Tướng Quân - Mộ Dung Viêm - là một trong những nhân vật nam nhận về nhiều phản ứng trái chiều nhất của làng tiểu thuyết. Từ khi tác phẩm này ra mắt, Mộ Dung Viêm chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng những "tra nam" bị độc giả ghét nhất.

Tiểu thuyết 'siêu ngược' Phế Hậu Tướng Quân sẽ được chuyển thể thành phim với nam chính là Vương Nhất Bác? - Ảnh 3
Theo một nguồn tin khác, hai vai chính sẽ do Cổ Lực Na Trát và Tống Uy Long đảm nhận - Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin, hai nhân vật chính của truyện là Tả Thương Lang và Mộ Dung Viêm lần lượt được giao cho Đường YênVương Nhất Bác. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng hai vai chính được giao cho Cổ Lực Na Trát và Tống Uy Long.

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