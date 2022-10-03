Đường Về Vạn Dặm có nội dung xoay quanh cuộc sơ tán của người Hoa ở nước ngoài khi gặp phải chiến tranh. Phim có sự tham gia của Trương Dịch, Vương Tuấn Khải và Ân Đào với kinh phí sản xuất lên đến 350 triệu NDT (hơn 1.174 tỷ đồng).

Trang Sina đưa tin, trong các bộ phim ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh Trung quốc năm nay, Đường Về Vạn Dặm đang dẫn đầu với tổng doanh thu phòng vé với 100 triệu NDT (hơn 335 tỷ đồng), theo thống kê của Maoyan.

Theo iFeng, Đường Về Vạn Dặm nhận về nhiều phản hồi tích cực trên các trang MXH, trên Maoyan phim cũng được chấm tới 9,2/10 điểm chất lượng. Vì những bộ phim công chiếu trong dịp lễ Quốc khánh đa phần có đề tài chiến tranh nên việc ăn khách hay không còn phụ thuộc danh tiếng của dàn diễn viên.

Vương Tuấn Khải hiện là một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Với lượng fan hùng hậu của mình, việc nam nghệ sĩ chiếm ưu thế tại phòng vé trong dịp lễ năm nay là điều dễ hiểu.

Trước đó, Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ được dự đoán sẽ cạnh tranh gay gắt với Đường Về Vạn Dặm. Tuy nhiên, bộ phim này lại bất ngờ rút lui chỉ sau một ngày mở bán vé khiến cho tác phẩm của Vương Tuấn Khải giữ thế thượng phong, "một mình một ngựa".

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác bỗng dưng rút lui chỉ sau 1 ngày mở bán vé - Ảnh: Internet

Trang QQ đánh giá, có xuất phát điểm là một nam ca sĩ thần tượng, nhưng Vương Tuấn Khải lại gặt hái nhiều thành công ấn tượng khi đá chéo sân. Nam nghệ sĩ trẻ được đánh giá chịu khó hy sinh vì nghệ thuật, chịu khó thay đổi cân nặng để phục vụ cho vai diễn dù bản thân chịu hậu quả là gặp các vấn đề về sức khỏe như viêm dây thần kinh tiền đình lành tính, gây mất cảm giác thăng bằng, không nhìn rõ mọi vật và buồn nôn.

Vương Tuấn Khải được nhiều cái tên kỳ cựu dành lời khen có cánh - Ảnh: Internet

Nhờ sự kính nghiệp của mình, Vương Tuấn Khải được đạo diễn Dương Đông khen ngợi là tận tâm với nghề, hiếm thấy trong các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Giáo sư Khoa Biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng dành lời khen cho nam thần tượng là có tinh thần xả thân, không ngừng cố gắng ngay trên sóng đài CCTV6.