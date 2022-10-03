Đánh bại Vương Nhất Bác, nam thần màn ảnh thế hệ mới gọi tên Vương Tuấn Khải

Sao quốc tế 03/10/2022 09:39

Tác phẩm điện ảnh Đường Về Vạn Dặm của Vương Tuấn Khải hiện đang đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc vào dịp lễ dịp lễ Quốc khánh 1/10.

Trang Sina đưa tin, trong các bộ phim ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh Trung quốc năm nay, Đường Về Vạn Dặm đang dẫn đầu với tổng doanh thu phòng vé với 100 triệu NDT (hơn 335 tỷ đồng), theo thống kê của Maoyan.

vuong tuan khai 4
Đường Về Vạn Dặm đang dẫn đầu với tổng doanh thu phòng vé với 100 triệu NDT - Ảnh: Internet

Đường Về Vạn Dặm có nội dung xoay quanh cuộc sơ tán của người Hoa ở nước ngoài khi gặp phải chiến tranh. Phim có sự tham gia của Trương Dịch, Vương Tuấn Khải và Ân Đào với kinh phí sản xuất lên đến 350 triệu NDT (hơn 1.174 tỷ đồng).

Theo iFeng, Đường Về Vạn Dặm nhận về nhiều phản hồi tích cực trên các trang MXH, trên Maoyan phim cũng được chấm tới 9,2/10 điểm chất lượng. Vì những bộ phim công chiếu trong dịp lễ Quốc khánh đa phần có đề tài chiến tranh nên việc ăn khách hay không còn phụ thuộc danh tiếng của dàn diễn viên.

vuong tuan khai 3

Vương Tuấn Khải hiện là một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Với lượng fan hùng hậu của mình, việc nam nghệ sĩ chiếm ưu thế tại phòng vé trong dịp lễ năm nay là điều dễ hiểu.

Trước đó, Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ được dự đoán sẽ cạnh tranh gay gắt với Đường Về Vạn Dặm. Tuy nhiên, bộ phim này lại bất ngờ rút lui chỉ sau một ngày mở bán vé khiến cho tác phẩm của Vương Tuấn Khải giữ thế thượng phong, "một mình một ngựa".

vuong tuan khai 2
Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác bỗng dưng rút lui chỉ sau 1 ngày mở bán vé - Ảnh: Internet

Trang QQ đánh giá, có xuất phát điểm là một nam ca sĩ thần tượng, nhưng Vương Tuấn Khải lại gặt hái nhiều thành công ấn tượng khi đá chéo sân. Nam nghệ sĩ trẻ được đánh giá chịu khó hy sinh vì nghệ thuật, chịu khó thay đổi cân nặng để phục vụ cho vai diễn dù bản thân chịu hậu quả là gặp các vấn đề về sức khỏe như viêm dây thần kinh tiền đình lành tính, gây mất cảm giác thăng bằng, không nhìn rõ mọi vật và buồn nôn.

vuong tuan khai 1
Vương Tuấn Khải được nhiều cái tên kỳ cựu dành lời khen có cánh - Ảnh: Internet

Nhờ sự kính nghiệp của mình, Vương Tuấn Khải được đạo diễn Dương Đông khen ngợi là tận tâm với nghề, hiếm thấy trong các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Giáo sư Khoa Biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng dành lời khen cho nam thần tượng là có tinh thần xả thân, không ngừng cố gắng ngay trên sóng đài CCTV6.

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Hai anh em Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải đứng chung khung hình, khiến netizen đau đầu vì khó đánh giá nhan sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tuấn Khải Vương Nhất Bác Đường Về Vạn Dặm sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên

Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên

Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây!

Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây!

'Trùm giới giải trí Hong Kong' Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu 26 tuổi

'Trùm giới giải trí Hong Kong' Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn người mẫu 26 tuổi

Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua

Gần 2 thập kỷ trôi qua, vai diễn Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi vẫn được ca tụng là kinh điển nhất khó ai vượt qua

Hậu bị cắt vai đột ngột, Hứa Tình bất ngờ xuất hiện trở lại Cbiz sau 5 tháng mất tích

Hậu bị cắt vai đột ngột, Hứa Tình bất ngờ xuất hiện trở lại Cbiz sau 5 tháng mất tích

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI