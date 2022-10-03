Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây!

Sao quốc tế 03/10/2022 08:08

Mới đây, cư dân mạng không ngại dành lời khen "có cánh" cho loạt ảnh mới của Quan Hiểu Đồng.

Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã chia sẻ lên trang weibo cá nhân những hình ảnh của mình khiến cư dân mạng được dịp “mãn nhãn” trước màn khoe dáng cực cuốn hút của mình. Trong bộ ảnh lần này, bạn gái Lộc Hàm được nhận xét là vừa kiều diễm lại quyến rũ. Mặc dù, nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Khi được hỏi về cảm xúc được yêu cầu thể hiện trong các bức ảnh, nữ diễn viên trẻ nói rằng, cô không bị yêu cầu gò bó, cứng nhắc với một phong cách và biểu cảm nào. Do đó, nữ diễn viên đã vô cùng thoải mái thể hiện cảm xúc. Và cô thấy rằng không nhất thiết phải “năng động” mới làm nổi bật lên vẻ đẹp của trang phục, ngay cả những trang phục trẻ trung nhất.

Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây! - Ảnh 1
Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây! - Ảnh 2
Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây! - Ảnh 3
Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây! - Ảnh 4

Chiếc váy dài dệt kim làm nổi bật dáng người thướt tha, ánh mắt và cử động đều mang một ý nghĩa riêng về câu chuyện của người mặc. Ngay lập tức, người nhìn bị thu hút bởi nội tâm sâu lắng của người mặc, cũng như vẻ thướt tha của trang phục.

Với những trang phục trẻ trung, nữ diễn viên chọn phong cách để mọi thứ tự nhiên, qua đó thể hiện được sự trẻ trung của trang phục và làm nổi bật lên sự thoải mái của người mặc. Vậy nên, không những có lợi thế về ngoại hình mà Quan Hiểu Đồng còn có cách thể hiện rất riêng, rất độc đáo làm tôn lên những nét đặc sắc của trang phục.

Loạt ảnh đẹp thần sầu của Quan Hiểu Đồng 'gây bão' khắp cõi mạng, thần thái cân mọi trang phục là đây! - Ảnh 5

Quan Hiểu Đồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chính vì lẽ đó mà phong thái sang chảnh đã "ngấm" vào máu của cô từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên, nữ diễn viên bước chân vào giới Cbiz và gặt hái được nhiều thành công, thu về lượng tài nguyên "khủng" nhờ vào tài năng và nhan sắc của mình.

Hiện nay, bạn gái Lộc Hàm được coi là sao nữ có tầm ảnh hưởng nhất trong số những Tiểu Hoa đán 9x của làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng

Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hiện là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ.

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