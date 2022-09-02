Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng

Sao quốc tế 02/09/2022 13:20

Thần tượng có thể lấn sân sang làm diễn viên và cũng có thể ngược lại nhưng trong suy nghĩ của nhiều người giữa hai lĩnh vực này tồn tại một bức tường vô tình, tuy nhiên khi nhìn vào bức ảnh Quan Hiểu Đồng đứng bên cạnh Mộng Khiết thì mọi người sẽ hiểu ra đó là gì.

Mộng Khiết xuất thân từ thần tượng lấy giọng hát và khả năng biểu diễn trên sân khấu làm trọng tâm trước khi lấn sang sang nghề diễn, trong khi Quan Hiểu Đồng là thuần diễn viên.

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng - Ảnh 1

Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết đứng riêng mỗi người đều có nét đẹp khác nhau, rất khó so sánh (Nguồn:Weibo)

 Bức ảnh chụp chung một khung hình của hai người đã gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi, nguyên nhân là hình ảnh Quan Hiểu Đồng quá nổi bật lấn át hoàn toàn người khác, khiến Mộng Khiết trông như người qua đường.

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng - Ảnh 2
Sự chênh lệch giữa hai người chỉ thể hiện rỏ khi đứng chưng một bức ảnh (Nguồn: Weibo)

 

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng - Ảnh 3
Nhìn Mộng Khiết thật sự như người "qua đường" khi đúng bên cạnh Quan Hiểu Đồng (Nguồn: Weibo)

Từ bức hình này, các cư dân mạng bắt đầu hiểu ra, gương mặt của diễn viên thật sự có phần vượt trội hơn so với thần tượng.

Một hiện tượng mà mọi người thường thấy, các thần tượng thường trang điểm khá đậm do đó khi đứng trước máy ảnh sẽ bị phóng to mặt ra. Trong khi Quan Hiểu Đồng là diễn viên cho nên phong cách trang điểm đã được “rèn giũa” trước ống kính. Vì thế, Quan Hiểu Đồng khi đứng trước máy quay “ăn hình” hơn Mộng Khiết cũng là một chuyện dễ hiểu.

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng - Ảnh 4
Rõ ràng mặt Mộng Khiết bị phóng to hơn so dưới ông kính (Nguồn: Weibo)

Trong làng giải trí xứ Trung đưa ra nguyên nhân cho rằng vị trí của thần tượng thấp hơn diễn viên là khuôn mặt. Nếu xét về ngoại hình thì đúng là các diễn viên Hoa Ngữ có đường nét ngũ quan vượt trội hơn hẳn, nhưng không phải vì thế mà lại đánh giá hai vị trí giữa diễn viên hơn thần tượng.

 

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng - Ảnh 5
Ngay cả Mạnh Mỹ Kỳ khi chung ảnh với Trương Gia Nghê cũng bị đánh gục (Nguồn: Weibo)

Diễn viên là dựa vào khuôn mặt và biểu cảm để diễn tả nội tâm nhân vật, còn thần tượng là dùng tài năng ca hát, vũ đạo biểu diễn để chinh phục khán giả thì việc dùng thế mạnh một bên để so sánh phân vị trí cao thấp thật sự rất là miễn cưỡng.

 

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng - Ảnh 6
Lộc Hàm cũng rơi vào tình trạng tương tự khi đứng chung với Tỉnh Bách Nhiên (Nguồn: Weibo)

Mỗi nghề nghiệp đều có thế mạnh của mình, dù thế nào chỉ cần làm tốt vai trò của mình thì chắc chắn sẽ thành công, mà dùng khuôn mặt để phân cao thấp.

 

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Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Mộng Khiết Cbiz Sao Hoa Ngữ Nữ thần tượng

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