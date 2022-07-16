Quan Hiểu Đồng 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và sắp phải ngồi tù?

Thông tin nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng sắp phải ngồi tù khiến người hâm mộ của cô không khỏi hoang mang.

Tối ngày 15/7 vừa qua, MXH xứ Trung trở nên "nhộn nhịp" vô cùng trước loạt tin đồn về Quan Hiểu Đồng. Cụ thể, nhiều blogger có tiếng đã đăng tải thông tin nữ diễn viên sắp phải ngồi tù vì tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng với nhiều tội danh khác vẫn đang được phía cơ quan chức năng điều tra.

Nhiều blogger có tiếng đã đăng tải thông tin Quan Hiểu Đồng sắp phải ngồi tù - Ảnh: Internet

Chỉ vài phút sau tin tức này được đưa ra, cái tên Quan Hiểu Đồng đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng. Chỉ tính trên Weibo, tên của nữ diễn viên đã được tìm kiếm 10 triệu lần, xếp hạng 1 trên bảng hot search của nền tảng này.

Quan Hiểu Đồng đứng thứ nhất trên hot search Weibo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phòng làm việc của Quan Hiểu Đồng đã nhanh chóng đăng tải bài viết phủ nhận tin đồn vô căn cứ này và cho hay: "Thật quá đáng! Bịa đặt không có điểm dừng, luật sư đã thu thập bằng chứng, tuyệt đối không tha thứ".

Thời gian gần đây, thương hiệu trà sữa mà Quan Hiểu Đồng quảng bá đang đối mặt với việc tranh chấp hợp đồng nhượng quyền. Không chỉ nữ diễn viên là đại diện mà thương hiệu này có có 35% cổ phần công ty là được cha cô đứng tên.

Thương hiệu trà sữa mà Quan Hiểu Đồng quảng bá đang đối mặt với việc tranh chấp hợp đồng nhượng quyền - Ảnh: Internet

Theo đó, phía nguyên đơn đã tố cáo thương hiệu trà sữa này không tuân thủ theo Quy định về quản lý nhượng quyền thương mại, không xuất trình đủ hóa đơn và sử dụng kem thay vì sữa tươi để sản xuất như quảng cáo. Vậy là, chỉ trong vòng nửa đầu năm 2022 thì Quan Hiểu Đồng đã vướng vào 2 vụ kiện tụng. Dẫu vậy, phía nữ diễn viên vẫn khẳng định cô không liên quan tới vụ việc và phủi sạch mọi trách nhiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-hieu-dong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-sap-phai-ngoi-tu-483487.html