Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng "ngập phốt" vì ekip xử lý kém

Trước đó, Ngô Lỗi không ký hợp đồng với công ty quản lý nào cả mà tin tưởng giao mọi việc cho mẹ và chị gái. Khi tham gia phỏng vấn, nam diễn viên Tinh Hán Xán Lạn cũng chia sẻ rằng: “Tất cả kịch bản đều phải trải qua sự xét duyệt của mẹ em. Ý kiến của mẹ chính là ý kiến của em”.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Ngô Lỗi đã có tận 19 năm tuổi nghề và là “em trai quốc dân” được bao người yêu mến. Mỹ nam này bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, lớn lên trong sự chứng kiến của đông đảo khán giả nên có độ quốc dân cực cao. Tuy nhiên, mình thấy trong mấy năm gần đây, đường đi nước bước của Ngô Lỗi trong showbiz không được tốt.

Sau Lang Gia Bảng, tài tử này có cả loạt tác phẩm không được đánh giá cao, có mức điểm Douban lẹt đẹt, khiến dân tình nhìn thôi đã muốn thở dài ngao ngán. Có một quãng thời gian, Ngô Lỗi liên tục góp mặt trong những dự án được ví như bóng bay, nhìn ngoài tưởng là “bom tấn” nhưng chất lượng rơi vào cảnh “flop dập mặt”.

Đỉnh điểm là việc Ngô Lỗi từng dính phải lùm xùm tranh phiên vị trong Trương Công Án, đắc tội với đài Tencent, khiến cho danh tiếng, hình ảnh đều bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt khán giả. Sau vụ ồn ào này, Tencent không muốn hợp tác với Ngô Lỗi, may mắn là sau nhiều lần nam diễn viên trẻ xuống nước xin lỗi thì quan hệ của 2 bên đã ổn định trở lại rồi.

Giờ đây, Ngô Lỗi đang nhận được nhiều sự chú ý với bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Mong là lần này, ekip của tài tử này sẽ nắm bắt được cơ hội, giúp Ngô Lỗi bật lên trong sự nghiệp chứ đừng có pha xử lý “ố dề” nào.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Nàng “khuê nữ quốc dân” Quan Hiểu Đồng cũng được gọi tên trong danh sách này. Nói thật thì bạn gái Lộc Hàm có một điểm xuất phát rất tốt, đóng phim từ nhỏ, có nhiều vai diễn thành công, lại từng nhận cúp Nữ phụ xuất sắc nhất của giải Bách Hoa.

Thế nhưng, hướng phát triển của Quan Hiểu Đồng kỳ lạ từ tiểu hoa đán 9X đầy tiềm năng trở nên nhạt nhòa trong showbiz, lại còn dính nhiều lùm xùm không đáng có khi nhận quảng cáo, làm rơi rớt thiện cảm của khán giả.

Nguyên nhân chủ chốt là do ekip của Quan Hiểu Đồng chưa định hướng tốt cho cô nàng, lại không khéo trong việc “dập phốt”, khiến nhiều tin đồn không hay về nữ diễn viên Phượng Tù Hoàng lan nhanh trên mạng xã hội.

Trương Tuyết Nghênh

Trương Tuyết Nghênh - Ảnh: Internet

Cũng như Quan Hiểu Đồng và Ngô Lỗi, Trương Tuyết Nghênh là sao nhí nức tiếng của Hoa Ngữ, từ nhỏ đã có lượng fan đông đảo. Xinh đẹp lại còn diễn tốt, người đẹp này được giới truyền thông tung hô là “người nối nghiệp của Chương Tử Di”.

Trương Tuyết Nghênh tin tưởng để cho chị gái làm người quản lý nhưng lại chẳng may chịu cảnh “lật xe” đầy đau đớn, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Vài năm trước, Trương Tuyết Nghênh bị anti lôi lại lùm xùm tiểu tam khi chen chân vào tình yêu của Dương Tử - Tần Tuấn Kiệt vì ăn chung một bát canh với tài tử họ Tần. Trong lúc nữ diễn viên Bạch Phát Vương Phi đang lao đao vì lời ra tiếng vào thì chị gái cô lại có pha xử lý “đi vào lòng đất”. Chẳng những không bình ổn dư luận mà còn đấu khẩu với người hâm mộ trên mạng xã hội, tỏ thái độ không coi ai ra gì.

Hành động này của ekip Trương Tuyết Nghênh chẳng khác nào bấm nút “tự hủy”, khiến nữ diễn viên bị khán giả quay lưng. Kết quả là mấy năm gần đây, Trương Tuyết Nghênh chỉ có thể góp mặt trong một số webdrama nhỏ, chẳng còn được săn đón như xưa nữa.

Tưởng Y Y

Tưởng Y Y - Ảnh: Internet

Từ khi mới bước chân vào showbiz tới giờ, tài nguyên mà Tưởng Y Y nhận được đều là do các thành viên trong gia đình tìm cho. Tuy nhiên, vì thiếu chuyên nghiệp nên đôi khi ekip lại gây ra trở ngại cho nữ diễn viên vì không khéo giao tiếp.

Mấy năm gần đây, tên tuổi của Tưởng Y Y cũng không được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, hai năm rồi hình như chưa có phim mới. Nếu không có sự thay đổi, e rằng nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn này sẽ sớm “chìm” trong showbiz hay thay đổi.