Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng "ngập phốt" vì ekip xử lý kém

Sao quốc tế 11/08/2022 09:25

Một số sao Hoa Ngữ đặt niềm tin vào ekip gia đình, trao quyền cho họ sắp xếp công việc và phải đối mặt với hàng loạt rắc rối vì đoàn đội không chuyên.

 

Ngô Lỗi

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng 'ngập phốt' vì ekip xử lý kém - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

 

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Ngô Lỗi đã có tận 19 năm tuổi nghề và là “em trai quốc dân” được bao người yêu mến. Mỹ nam này bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, lớn lên trong sự chứng kiến của đông đảo khán giả nên có độ quốc dân cực cao. Tuy nhiên, mình thấy trong mấy năm gần đây, đường đi nước bước của Ngô Lỗi trong showbiz không được tốt.

Trước đó, Ngô Lỗi không ký hợp đồng với công ty quản lý nào cả mà tin tưởng giao mọi việc cho mẹ và chị gái. Khi tham gia phỏng vấn, nam diễn viên Tinh Hán Xán Lạn cũng chia sẻ rằng: “Tất cả kịch bản đều phải trải qua sự xét duyệt của mẹ em. Ý kiến của mẹ chính là ý kiến của em”.

Sau Lang Gia Bảng, tài tử này có cả loạt tác phẩm không được đánh giá cao, có mức điểm Douban lẹt đẹt, khiến dân tình nhìn thôi đã muốn thở dài ngao ngán. Có một quãng thời gian, Ngô Lỗi liên tục góp mặt trong những dự án được ví như bóng bay, nhìn ngoài tưởng là “bom tấn” nhưng chất lượng rơi vào cảnh “flop dập mặt”.

Đỉnh điểm là việc Ngô Lỗi từng dính phải lùm xùm tranh phiên vị trong Trương Công Án, đắc tội với đài Tencent, khiến cho danh tiếng, hình ảnh đều bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt khán giả. Sau vụ ồn ào này, Tencent không muốn hợp tác với Ngô Lỗi, may mắn là sau nhiều lần nam diễn viên trẻ xuống nước xin lỗi thì quan hệ của 2 bên đã ổn định trở lại rồi.

Giờ đây, Ngô Lỗi đang nhận được nhiều sự chú ý với bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Mong là lần này, ekip của tài tử này sẽ nắm bắt được cơ hội, giúp Ngô Lỗi bật lên trong sự nghiệp chứ đừng có pha xử lý “ố dề” nào.

Quan Hiểu Đồng

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng 'ngập phốt' vì ekip xử lý kém - Ảnh 2
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

 

Nàng “khuê nữ quốc dân” Quan Hiểu Đồng cũng được gọi tên trong danh sách này. Nói thật thì bạn gái Lộc Hàm có một điểm xuất phát rất tốt, đóng phim từ nhỏ, có nhiều vai diễn thành công, lại từng nhận cúp Nữ phụ xuất sắc nhất của giải Bách Hoa.

Thế nhưng, hướng phát triển của Quan Hiểu Đồng kỳ lạ từ tiểu hoa đán 9X đầy tiềm năng trở nên nhạt nhòa trong showbiz, lại còn dính nhiều lùm xùm không đáng có khi nhận quảng cáo, làm rơi rớt thiện cảm của khán giả.

Nguyên nhân chủ chốt là do ekip của Quan Hiểu Đồng chưa định hướng tốt cho cô nàng, lại không khéo trong việc “dập phốt”, khiến nhiều tin đồn không hay về nữ diễn viên Phượng Tù Hoàng lan nhanh trên mạng xã hội.

Trương Tuyết Nghênh

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng 'ngập phốt' vì ekip xử lý kém - Ảnh 3
Trương Tuyết Nghênh - Ảnh: Internet

 

Cũng như Quan Hiểu Đồng và Ngô Lỗi, Trương Tuyết Nghênh là sao nhí nức tiếng của Hoa Ngữ, từ nhỏ đã có lượng fan đông đảo. Xinh đẹp lại còn diễn tốt, người đẹp này được giới truyền thông tung hô là “người nối nghiệp của Chương Tử Di”.

Trương Tuyết Nghênh tin tưởng để cho chị gái làm người quản lý nhưng lại chẳng may chịu cảnh “lật xe” đầy đau đớn, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Vài năm trước, Trương Tuyết Nghênh bị anti lôi lại lùm xùm tiểu tam khi chen chân vào tình yêu của Dương Tử - Tần Tuấn Kiệt vì ăn chung một bát canh với tài tử họ Tần. Trong lúc nữ diễn viên Bạch Phát Vương Phi đang lao đao vì lời ra tiếng vào thì chị gái cô lại có pha xử lý “đi vào lòng đất”. Chẳng những không bình ổn dư luận mà còn đấu khẩu với người hâm mộ trên mạng xã hội, tỏ thái độ không coi ai ra gì.

Hành động này của ekip Trương Tuyết Nghênh chẳng khác nào bấm nút “tự hủy”, khiến nữ diễn viên bị khán giả quay lưng. Kết quả là mấy năm gần đây, Trương Tuyết Nghênh chỉ có thể góp mặt trong một số webdrama nhỏ, chẳng còn được săn đón như xưa nữa.

Tưởng Y Y

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng 'ngập phốt' vì ekip xử lý kém - Ảnh 4
Tưởng Y Y - Ảnh: Internet

 

Từ khi mới bước chân vào showbiz tới giờ, tài nguyên mà Tưởng Y Y nhận được đều là do các thành viên trong gia đình tìm cho. Tuy nhiên, vì thiếu chuyên nghiệp nên đôi khi ekip lại gây ra trở ngại cho nữ diễn viên vì không khéo giao tiếp.

Mấy năm gần đây, tên tuổi của Tưởng Y Y cũng không được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, hai năm rồi hình như chưa có phim mới. Nếu không có sự thay đổi, e rằng nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn này sẽ sớm “chìm” trong showbiz hay thay đổi.

 

Những minh tinh Hoa Ngữ nổi danh khi còn bé: Dương Tử giữ vững phong độ, Ngô Lỗi chưa có bứt phá vì 'cái bóng lúc nhỏ' quá lớn

Những minh tinh Hoa Ngữ nổi danh khi còn bé: Dương Tử giữ vững phong độ, Ngô Lỗi chưa có bứt phá vì 'cái bóng lúc nhỏ' quá lớn

Giới giải trí Hoa Ngữ có rất nhiều minh tinh nổi tiếng hiện nay đều là những diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm, tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng ngô lỗi tưởng y y sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Những minh tinh Hoa Ngữ nổi danh khi còn bé: Dương Tử giữ vững phong độ, Ngô Lỗi chưa có bứt phá vì 'cái bóng lúc nhỏ' quá lớn

Những minh tinh Hoa Ngữ nổi danh khi còn bé: Dương Tử giữ vững phong độ, Ngô Lỗi chưa có bứt phá vì 'cái bóng lúc nhỏ' quá lớn

Vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Lỗi, Hướng Hàm Chi tự nhiên bị 'mắng té tát'

Vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Lỗi, Hướng Hàm Chi tự nhiên bị 'mắng té tát'

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đẹp đôi đến mức đến nhân viên trong đoàn phim cũng thấy thỏa mãn

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đẹp đôi đến mức đến nhân viên trong đoàn phim cũng thấy thỏa mãn

Rộ tin Ngô Lỗi đã có người khác, thuyền 'Tư-Lỗi' chính thức sập hay chăng?

Rộ tin Ngô Lỗi đã có người khác, thuyền 'Tư-Lỗi' chính thức sập hay chăng?

Vương An Vũ bị tố 'gạ' fan vào khách sạn, Ngô Lỗi không làm gì cũng bị vạ lây

Vương An Vũ bị tố 'gạ' fan vào khách sạn, Ngô Lỗi không làm gì cũng bị vạ lây

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với bộ ảnh 'tình bể bình', nhan sắc càng gây chú ý hơn

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với bộ ảnh 'tình bể bình', nhan sắc càng gây chú ý hơn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI