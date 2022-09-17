Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục

Là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm năm nay lại tiếp tục khiến công chúng 'quắn quéo' trong ngày sinh nhật của nữ diễn viên.
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Vừa mới bước qua ngày 17/9, Lộc Hàm đã đăng tải lên trang Weibo cá nhân của mình một bài đăng với nội dung chúc mừng sinh nhật thứ 25 của bạn gái anh - nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng. Nam tài tử viết: "Sinh nhật vui vẻ nha Quan Hiểu Đồng!". Kèm với đó là biểu tượng cảm xúc hình bánh sinh nhật.
Được biết, đây là năm thứ 6 liên tục mà Lộc Hàm đăng bài lên Weibo chúc mừng sinh nhật bạn gái của mình. Kể từ khi cặp đôi này công khai hẹn hò, mỗi năm vào đúng 0 giờ ngày 17/9 (theo giờ Trung Quốc) thì nam ca sĩ đều làm việc này như một cách thể hiện tình cảm của mình.
Theo đó, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã công khai hẹn hò kể từ năm 2017 và bên nhau đến tận thời điểm hiện tại. Dù lúc đầu có nhiều tranh cãi xung quanh mối quan hệ của cặp đôi như khoảng cách tuổi tác, chênh lệch độ nổi tiếng,... nhưng thời gian qua đi thì tình cảm của cặp đôi lại càng thêm bền chặt.
Những năm qua, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm luôn yêu nhau một cách thầm lặng, không phô trương nhưng nhưng không bao giờ thiếu đi sự ngọt ngào. Hiện tại, hai người là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.