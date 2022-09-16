Lộc Hàm tựa hoàng tử trong truyện cổ tích trên bìa tạp chí thời trang số ngân thập tháng 10

Kể từ khi ra mắt, Lộc Hàm đã được đánh giá là có khuôn mặt điển trai hiếm có trong làng giải trí . Ở tuổi 32, nam tài tử vẫn giữ được nét trẻ trung như mới đôi mươi.

Tạp chí L'OFFICIEL China vừa qua đã công bố gương mặt trang bìa số ngân thập tháng 10/2022. Được biết, cùng với kim cửu, ngân thập là tập số quan trọng trong năm của các tạp chí thời trang .

Xuất hiện trên tạp chí L'OFFICIEL China lần này, trang phục mang hơi hướng vintage kết hợp với tạo hình tóc uốn khiến cho Lộc Hàm tựa như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Tờ L'OFFICIEL China bình luận: “Sau khi ra mắt nhiều năm, Lộc Hàm vẫn luôn tìm cách hòa nhập với công việc, và anh ấy cũng khám phá ra bí quyết: 'Nếu tình yêu bạn dành cho công việc đủ lớn, bạn sẽ coi nó như đam mê của mình, bạn sẽ tìm mọi cách để tiếp tục nó. Hầu hết mọi người sẽ có 1 giai đoạn chững lại, nhưng nếu bạn lựa chọn tiếp tục bước tiếp, bạn sẽ có thể tiến lên phía trước'".

Sau khi trở về từ Hàn Quốc, Lộc Hàm được khán giả trong nước quan tâm vô cùng. Anh cùng với Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm và Dương Dương được mệnh danh là "tứ đại lưu lượng" vì sở hữu nguồn tài nguyên lớn và danh tiếng vượt bậc.

Tuy nhiên, khác với 3 người còn lại, Lộc Hàm lại khá kín tiếng trong những năm gần đây. Nam tài tử chủ yếu tập trung làm nhạc và có chuyện tình hạnh phúc bên nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng.