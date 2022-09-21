Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng

Sao quốc tế 21/09/2022 07:45

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hiện là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ.

Trang Sina đưa tin, Lộc Hàm đã tổ chức sinh nhật cho bạn gái Quan Hiểu Đồng tại một nhà hàng riêng tư. Nhân viên quản lý đi cùng Lộc Hàm ôm theo một bó hoa lớn và xách nhiều túi quà khác nhau. Sau khi kết thúc bữa tiệc, cặp đôi cùng lên xe đi về. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng diện áo và mũ đôi, đeo khuyên tai giống nhau, cho thấy tình cảm giữa 2 ngôi sao vẫn rất ngọt ngào.

Bên cạnh đó, vừa bước sang ngày 17/9, Lộc Hàm đã đăng tải lời chúc mừng tuổi 25 của bạn gái: "Sinh nhật vui vẻ nha Quan Hiểu Đồng!", kèm với đó là biểu tượng cảm xúc hình bánh sinh nhật. Điều này cũng đủ để dân tình ghen tị với tình cảm ngọt ngào của họ sau 6 năm gắn bó.

Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng - Ảnh 1Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng - Ảnh 2

Trước đó, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào năm 2017. Thời điểm đó, Lộc Hàm là một trong "tứ đại lưu lượng" đang ở đỉnh cao sự nghiệp và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất dàn sao nam 9X. Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng được ưu ái gọi là "em gái quốc dân".

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, cặp đôi vô cùng kín tiếng nhưng lại rất tình cảm, luôn đăng bài lên mạng xã hội vào những dịp kỷ niệm để chúc mừng đối phương. Đây cũng là lí do khiến Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm không ít lần vướng tin đồn chia tay. Thậm chí từng có tin đồn, Quan Hiểu Đồng từ chối lời cầu hôn của bạn trai khiến cho mối quan hệ trở nên xấu đi. Tuy vậy cả hai vẫn chưa từng lên tiếng về vấn đề này mà chỉ muốn yên bình ở bên người yêu.

Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng - Ảnh 3

Trong 6 năm yêu nhau, cả hai luôn âm thầm bên cạnh, ủng hộ cho các dự án của đối phương. Họ luôn đến phim trường để có thể theo dõi, ủng hộ nửa kia của mình. Giữa một Cbiz nhiều lùm xùm tình ái như hiện tại, chứng kiến quá nhiều các cặp đôi hợp rồi tan thì Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm khiến cho công chúng tin vào tình yêu. Không ồn ào, không phô trương nhưng âm thầm, hạnh phúc, bền chặt.

Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục

Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục

Là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm năm nay lại tiếp tục khiến công chúng 'quắn quéo' trong ngày sinh nhật của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Lộc Hàm sao hoa ngữ sao Châu Á Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm

TIN LIÊN QUAN

Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục

Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng

Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng

Băng Vũ Hỏa lên lên sóng bất ngờ, netizen nghi Vương Nhất Bác bị nhà đài 'chèn ép' vì Quan Hiểu Đồng

Băng Vũ Hỏa lên lên sóng bất ngờ, netizen nghi Vương Nhất Bác bị nhà đài 'chèn ép' vì Quan Hiểu Đồng

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng "ngập phốt" vì ekip xử lý kém

Dàn sao Hoa Ngữ “chìm vào bể khổ” vì ekip gia đình: Ngô Lỗi “flop thảm” vì mẹ, Quan Hiểu Đồng "ngập phốt" vì ekip xử lý kém

Quan Hiểu Đồng 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và sắp phải ngồi tù?

Quan Hiểu Đồng 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và sắp phải ngồi tù?

Lộc Hàm tựa hoàng tử trong truyện cổ tích trên bìa tạp chí thời trang số ngân thập tháng 10

Lộc Hàm tựa hoàng tử trong truyện cổ tích trên bìa tạp chí thời trang số ngân thập tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI