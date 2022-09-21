Ảnh hẹn hò bình dị nhưng vẫn 'tình bể bình' của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hiện là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ.

Trang Sina đưa tin, Lộc Hàm đã tổ chức sinh nhật cho bạn gái Quan Hiểu Đồng tại một nhà hàng riêng tư. Nhân viên quản lý đi cùng Lộc Hàm ôm theo một bó hoa lớn và xách nhiều túi quà khác nhau. Sau khi kết thúc bữa tiệc, cặp đôi cùng lên xe đi về. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng diện áo và mũ đôi, đeo khuyên tai giống nhau, cho thấy tình cảm giữa 2 ngôi sao vẫn rất ngọt ngào. Bên cạnh đó, vừa bước sang ngày 17/9, Lộc Hàm đã đăng tải lời chúc mừng tuổi 25 của bạn gái: "Sinh nhật vui vẻ nha Quan Hiểu Đồng!", kèm với đó là biểu tượng cảm xúc hình bánh sinh nhật. Điều này cũng đủ để dân tình ghen tị với tình cảm ngọt ngào của họ sau 6 năm gắn bó.

Trước đó, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào năm 2017. Thời điểm đó, Lộc Hàm là một trong "tứ đại lưu lượng" đang ở đỉnh cao sự nghiệp và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất dàn sao nam 9X. Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng được ưu ái gọi là "em gái quốc dân". Trong suốt quãng thời gian bên nhau, cặp đôi vô cùng kín tiếng nhưng lại rất tình cảm, luôn đăng bài lên mạng xã hội vào những dịp kỷ niệm để chúc mừng đối phương. Đây cũng là lí do khiến Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm không ít lần vướng tin đồn chia tay. Thậm chí từng có tin đồn, Quan Hiểu Đồng từ chối lời cầu hôn của bạn trai khiến cho mối quan hệ trở nên xấu đi. Tuy vậy cả hai vẫn chưa từng lên tiếng về vấn đề này mà chỉ muốn yên bình ở bên người yêu.

Trong 6 năm yêu nhau, cả hai luôn âm thầm bên cạnh, ủng hộ cho các dự án của đối phương. Họ luôn đến phim trường để có thể theo dõi, ủng hộ nửa kia của mình. Giữa một Cbiz nhiều lùm xùm tình ái như hiện tại, chứng kiến quá nhiều các cặp đôi hợp rồi tan thì Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm khiến cho công chúng tin vào tình yêu. Không ồn ào, không phô trương nhưng âm thầm, hạnh phúc, bền chặt.

Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục Là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm năm nay lại tiếp tục khiến công chúng 'quắn quéo' trong ngày sinh nhật của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hen-ho-binh-di-nhung-van-tinh-be-binh-cua-loc-ham-va-quan-hieu-dong-504950.html