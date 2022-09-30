Hé lộ thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp sau Tinh Hán Xán Lạn, cơ hội cho các fan 'đẩy thuyền' đã tới chăng?

Sao quốc tế 30/09/2022 16:08

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được cho là sắp tái hợp trong dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Anh Đào Hổ Phách.

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền tin đồn bộ đôi Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi sắp tái hợp trong một dự án phim thanh xuân vườn trường mới có tựa đề Anh Đào Hổ Phách. Điều này đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ quan tâm theo dõi. 

Hé lộ thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp sau Tinh Hán Xán Lạn, cơ hội cho các fan 'đẩy thuyền' đã tới chăng? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang được đông đảo người hâm mộ đẩy thuyền đến với nhau - Ảnh: Internet 

Được biết, Anh Đào Hổ Phách là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ, xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật chính là Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây. Phim do Chính Ngọ Dương Quang - "ông lớn" đứng đằng sau thành công của loạt phim nổi tiếng như: Lang Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Hoan Lạc Tụng, Minh Lan Truyện,... chịu trách nhiệm sản xuất.

Phim kể về Lâm Kỳ Nhạc - một cô bé lớn lên trong khu công nhân của tập đoàn điện lực, nơi cha mẹ cô đang làm việc để xây dựng nhà máy điện Quần Sơn. Cô và ba người bạn khác của mình lập ra hội "bè lũ bốn tên" chuyên trốn học, nghịch ngợm khiến hiệu trưởng thường xuyên phải mời phụ huynh lên gặp mặt.

Hé lộ thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp sau Tinh Hán Xán Lạn, cơ hội cho các fan 'đẩy thuyền' đã tới chăng? - Ảnh 2
Cả 2 hiện đang vướng bận khá nhiều việc nên khó có thể tái hợp trong khoảng thời gian này - Ảnh: Internet 

Năm lên 9 tuổi, Lâm Kỳ Nhạc gặp Tưởng Kiều Tây - một thiên tài toán học mới chuyển trường từ Tỉnh Thành về . Vẻ lặng lẽ, cô độc của anh đã níu giữ ánh mắt cô gái nhỏ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, để rồi từ đó cuốn cô vào sinh mệnh vui buồn lẫn lộn của mình hơn hai mươi năm sau này. 

Hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược, cùng với sự thay đổi của thế kỷ, sự phát triển của nền kinh tế đất nước, di dời quê quán, họ và bạn bè bên cạnh cùng nhau lớn lên. Trải qua bao thăng trầm buồn vui đau khổ, họ đi qua hết thanh xuân với nhiệt huyết và lòng dũng cảm mạnh mẽ, dám yêu dám sống trọn vẹn bằng cả trái tim.

Sau tất cả những thông tin phía trên chỉ dừng ở mức tin đồn và vì vậy có lẽ những ai mong chờ cặp đôi tái hợp sẽ còn rất lâu nữa bởi cả 2 vẫn đang có lịch trình của riêng mình, nên khó lòng có thể tái hợp trong thời gian này.

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Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại được fan couple gán ghép trong dự án mới nhưng bị mỉa mai vì bất khả thi.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Anh Đào Hổ Phách sao Hoa ngữ sao Châu Á

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