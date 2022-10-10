Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến fan say ngất lòng người với nụ hôn cháy bỏng nhưng vẫn bị chê vì điều này?

Cụ thể mới đây, trên mạng xã hội Cbiz đã liên tục truyền tay nhau bức ảnh chụp lại cảnh cặp đôi nhân vật chính hôn nhau trên bãi biển. Tang Trĩ ( Triệu Lộ Tư thủ vai) đang cầm trên tay một bó hoa hồng lớn.

Đối với một bộ phim tình cảm phân đoạn cả 2 nhân vật chính hôn nhau chính là một trong những điều khiến netizen vô khấn khích và háo hức được chiêm nghiễm. Tuy nhiên không phải nụ hôn nào cũng nhận được sự đón nhận từ phía người hâm mộ và ''Vụng Trộm Không Thể Giấu'' của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn là một minh chứng tiêu biểu.

Mặc dù cảnh quay rất đẹp nhưng đối với fan nguyên tác thì cho rằng, bộ phim đã cải biên quá nhiều, có những người còn nói rằng sẽ tẩy chay bộ phim.

Nụ hôn cháy bỏng của cặp đôi tại hậu trường - Ảnh: Internet

Thậm chí, fan nguyên tác còn cho rằng, bộ phim này có vấn đề ngay từ khi tuyển chọn diễn viên. Họ cho rằng, mặc dù bộ phim là chuyển thể nhưng không thể tránh khỏi sự cải biên để giúp cho tình tiết của câu chuyện khi lên phim không bị khán giả đoán trước được để tránh làm mất đi sự kịch tính của phim.

Khi đạo diễn chọn chuyển thể 1 tiểu thuyết thành phim truyền hình, đạo diễn luôn quan tâm đến lượng truy cập và dữ liệu do người hâm mộ của tiểu thuyết gốc mang lại. Thế nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu của fan nguyên tắc về dàn diễn viên thể hiện nhân vật thì lượng truy cập này sẽ trở thành gánh nặng lấn át danh tiếng của tác phẩm.

“Vụng trộm không thể giấu” của Triệu Lộ Tư đang trong quá trình quay. Liệu nó có thực sự phá hỏng nguyên tác hay không? Câu trả lời còn ở phía sau.

Tuy nhiên, với cốt truyện hay và dàn diễn viên mới nổi, nhất là Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa nổi bật nhất trong số những nghệ sĩ sinh năm 1995, thì bộ phim này vẫn đạt được kỳ vọng cao.