Hé lộ tình mới Dương Dương trong phim mới, liệu có nổi bật hơn Triệu Lộ Tư?

Mới đây netizen đang tỏ ra háo hức trước thông tin về sao nữ đóng cặp chung với Dương Dương trong phim mới.

Trong lứa diễn viên sau 1995, Vương Sở Nhiên đang là cái tên gây được ấn tượng tốt. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn được đánh giá khả năng diễn xuất ở mức tốt và nó giúp cô trở nên khác biệt so với các người đồng nghiệp cũng trang lứa.

Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Theo blogger, từ dung mạo đến sự nghiệp, Vương Sở Nhiên đều có yếu tố để trở nên nổi tiếng. Do đó, nữ diễn viên được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành tiểu hoa bạo hồng trong lứa 1995.

Xét về ngoại hình, người đẹp họ Vương sở hữu nhan sắc kiều diễm, vừa sang trọng vừa thanh thuần. Thậm chí, cô thường xuyên được ví như "tiểu Lưu Diệc Phi", khí chất hay vóc dáng đều có đủ.

Vương Sở Nhiên và Dương Dương - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp, Vương Sở Nhiên đang gây chú ý khi nên duyên cùng Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Trong những phân đoạn tại hậu trường của phim vừa qua, netizen đang tỏ ra háo hức hơn bao giờ hết để ngóng chờ ngày phim ra mắt khi cặp đôi được cho là có màn tương tác khá tốt.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang được công nhận là sao nữ đứng đầu lứa tiểu hoa 1995.Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng Triệu Lộ Tư vẫn còn đang kém một bậc so với Vương Sở Nhiên và để có thể đường đường chính chính bước lên ngôi vị sao nữ đứng đầu 1995, mỹ nhân họ Vương tốt nhất nên thể hiện thật tốt trong dự án Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-tinh-moi-duong-duong-trong-phim-moi-lieu-co-noi-bat-hon-trieu-lo-tu-514312.html