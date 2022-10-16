Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đóng máy, cặp đôi Dương Dương - Vương Sở Nhiên liệu có đủ sức khuấy đảo màn ảnh?

Nhờ có sự tham gia của hai lưu lượng hiện nay là Dương Dương và Vương Sở Nhiên , Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả ngay từ khi mới bước vào quá trình khai máy. Mới đây, trên các diễn đàn mạng xuất hiện nguồn thông tin cho biết, dự án phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi sẽ chính thức đóng máy vào ngày 16/10 và sớm ngày ra mắt khán giả trên màn ảnh nhỏ.

Bộ phim là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Chế tác chính là Giả Sĩ Khải. Phim thuộc thể loại tình cảm hiện đại. Nam chính Tống Diệm là một lính cứu hỏa còn nữ chính Hứa Thẩm là một bác sĩ.

Còn Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm có tính cách hoàn toàn trái ngược với Hứa Thấm. Anh là chàng trai luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, có lẽ vì vậy mà đối với Hứa Thấm, Tống Diệm giống như nguồn sống của cô vậy, càng là lý do để Hứa Thấm tiếp tục cố gắng vươn lên. Tình yêu của bộ đôi tuy đẹp nhưng cũng vấp phải không ít gian truân khi phải chịu vô vàn áp lực từ người khác bao gồm cả khoảng cách xã hội và nỗi lo vật chất.

Được biết, ngay từ khi có thông tin cho biết Vương Sở Nhiên sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Xét về tuổi nghề, kinh nghiệm, độ nổi tiếng, phần lớn khán giả cho rằng cô nàng không đủ khí chất để sánh đôi bên Dương Dương. Thậm chí khi đó, cộng đồng người hâm mộ Dương Dương đã ồ ạt kéo vào weibo phòng làm việc của nam diễn viên, để lại những bình luận yêu cầu phía Dương Dương từ chối dự án phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Thế nhưng, dần dần Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã dần chứng minh sự hòa hợp của mình sau những hình ảnh của bộ phim được tung ra. Khán giả lại đồng loạt "quay xe" khen lấy khen để cặp đôi. Chính vì quá đẹp đôi, khán giả hiện đang đặt nhiều hy vọng Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh nổi bật trong thời gian tới.