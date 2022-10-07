Không hổ danh là 'tứ đại lưu lượng', nhan sắc thuở mới vào nghề của Dương Dương gây sốt khắp cõi mạng, chuẩn 'đẹp từ trong trứng'

Dương Dương là mỹ nam hàng đầu Hoa ngữ và có lượng fan đông đảo. Nhờ gương mặt đẹp không góc chết, vóc dáng cao ráo và phong thái chững chạc, anh là một trong tứ đại lưu lượng đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Chính nhờ lợi thế về nhan sắc và ngoại hình, Dương Dương luôn được mệnh danh là mẫu nam chính điển hình trong các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Những bộ phim làm nên tên tuổi của nam diễn viên có thể kể đến Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (bản điện ảnh), Toàn chức cao thủ, Em là niềm kiêu hãnh của anh…

Mới đây, trên các diễn đàn xã hội, cư dân mạng đang truyền tay nhau loạt hình ảnh của Dương Dương lúc mới vào nghề. Theo đó, người hâm mộ không khỏi u mê trước vẻ điển trai vô cùng, dù là đường nét hay góc cạnh khuôn mặt đều không thể chê vào đâu được.

Lúc còn ở tuổi đôi mươi, ngũ quan của Dương Dương đã rất thanh tú, hơn nữa anh còn sở hữu một đôi chân dài miên man làm bao người ghen tị. Vốn sở hữu nụ cười rạng rỡ, Dương Dương luôn khiến người khác ấn tượng với vẻ đẹp từ trong trứng của mình. Không những vậy, sống mũi cao, làn da mịn màng cùng đôi mắt sáng làm nên thương hiệu quả thực đã khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi trong lần đầu nhìn thấy.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- "Không hổ danh là nam thần Cbiz. Người ta đẹp từ trong trứng rồi nhé".

- "Cái nụ cười mỉm không lẫn vào đâu được. Sao lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ".

- "Mấy antifan có còn bảo Dương Dương phẫu thuật thẩm mỹ nữa không vậy?"

Hiện tại Dương Dương đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung và đạo diễn Trương Dương chịu trách nhiệm sản xuất. Chưa cần phim lên sóng, với đội ngũ sản xuất hùng hậu thế này, nhiều khán giả chắc chắn rằng đây là một dự án rất đáng mong đợi.