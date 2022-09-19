'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường

Sao quốc tế 19/09/2022 12:02

Vừa sở hữu nhan sắc tự nhiên đẹp sáng, vừa có những tác phẩm phim "bạo", nên không phải tự nhiên mà Dương Dương trở thành một trong 4 "tứ đại đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ.

Là nam thần nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, Dương Dương luôn mang vẻ đẹp hoàn hảo trong từng thước phim. Nam diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa khiến đối phương luôn phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Chàng trai này luôn mang vẻ đẹp hoàn mỹ mỗi khi xuất hiện. 

Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Dương Dương đã nhiều lần bị chụp những bức ảnh đời thường và tung lên mạng. Và những bức ảnh này càng giúp nam diễn viên hút lượng fan lớn cho mình vì đẹp bất chấp cam thường. Từ bức ảnh chưa được chỉnh sửa, diện mạo của nam diễn viên vẫn đẹp trai ngời ngời, thậm chí là giống với những gì mọi người nhìn thấy trên màn ảnh hơn.

'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường - Ảnh 1
'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường - Ảnh 2
'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường - Ảnh 3
'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường - Ảnh 4
'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường - Ảnh 5

Khí chất của Dương Dương cũng là điểm mấu chốt thu hút người hâm mộ. Đứng trong đám đông, nam diễn viên thực sự là tâm điểm. Dương Dương trong ảnh, nét mặt trông có da thịt hơn trên màn ảnh một chút, dáng người cũng rất lịch lãm. Đặc biệt là khi quay phim, trang điểm tinh tế và tạo hình, nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy được khoảng cách giữa Dương Dương và người thường. Nước da trên khuôn mặt nam diễn viên sáng và đều màu, kể cả không trang điểm vẫn toát lên vẻ đẹp ít ai có được.

'Bóc mẽ' nhan sắc của Dương Dương dưới ống kính của người qua đường - Ảnh 6

Dương Dương (sinh năm 1991) là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Năm 2007, Dương Dương xuất sắc vượt qua 14 ứng viên khác cũng đến từ Học viện Nghệ thuật Quân đội để góp mặt trong dự án phim Tân Hồng Lâu Mộng của đạo diễn Lý Thiếu Trung. Vai diễn chính Giả Bảo Ngọc của Tân Hồng Lâu Mộng khi ấy đã đánh dấu bước khởi đầu của nam diễn viên với sự nghiệp diễn xuất.

Với vai diễn Tiêu Nại đẹp trai, đa tài, thông minh, bản lĩnh nhưng có phần lạnh lùng trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” giúp Dương Dương thể hiện hoàn hảo như chính mình, mang về thành công không ngờ. Bộ phim giúp anh trở thành nam thần hoàn hảo chinh phục khán giả màn ảnh Trung và Châu Á.

Từ 2011 - 2015, Dương Dương tham gia hơn 10 phim từ truyền hình đến phim điện ảnh như Giai điệu tuổi trẻ, Ẩm thực nam nữ, Trận chiến cuối cùng, … tuy nhiên những tác phẩm để lại dấu ấn không nhiều. Những vai diễn trong “Kiến đảng vĩ nghiệp”, “Đạo mộ bút ký”, “Thiếu nữ toàn phong” đều được khán giả yêu quý nhưng chưa đủ để đẩy tên tuổi Dương Dương lên hàng ngôi sao triển vọng. Năm 2016, cơn sốt “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” lan rộng khắp màn ảnh Trung rồi đến Châu Á, soái ca Tiêu Nại bước ra hoàn hảo đốn ngã hàng triệu trái tim người hâm mộ. Vai diễn giúp Dương Dương lột xác ngoạn ngục, giành được giải “Diễn viên nổi tiếng năm 2016".

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