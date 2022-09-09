Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình thanh xuân cực ngọt trên Netflix: phim của Dương Tử, Dương Dương lại đứng đầu

Sao quốc tế 09/09/2022 13:47

Điểm qua 5 phim thanh xuân vườn trường Hoa ngữ hot nhất trên nền tảng Netflix.

Không chỉ có những phim cổ trang Hoa ngữ mới "phá đảo" Netflix mà list phim thanh xuân vườn trường ngọt lịm dưới đây cũng đốn tim khán giả. 

1. Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật là phim ngôn tình ngọt ngào được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo. Đó là chuyện tình có phần ngốc nghếch của cô nàng Đồng Niên (Dương Tử) khi trót phải lòng ông chú huấn luyện viên lập trình lạnh lùng Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện). Cả hai còn có duyên hơn khi được hai gia đình gán ghép sau đó tại nên nhiều tình huống hết sức oái oăm. 

Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình thanh xuân cực ngọt trên Netflix: phim của Dương Tử, Dương Dương lại đứng đầu - Ảnh 1
Ảnh: Internet

2. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn kể về chuyện tình "phá đảo thế giới ảo" của nam thần Tiêu Nại (Dương Dương) và hoa khôi Bối Vy Vy (Trịnh Sảng). Nên duyên từ game Thiện Nữ U Hồn, trong một lần gặp mặt tại trường, chuyện tình ngoài đời thực của cả hai từ đó cũng bắt đầu. 

Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình thanh xuân cực ngọt trên Netflix: phim của Dương Tử, Dương Dương lại đứng đầu - Ảnh 2
Ảnh: Internet

3. Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Gửi Thời Thanh Xuân Thơ Ngây Tươi Đẹp được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Triệu Kiền Kiền. Phim chiếm được cảm tình khán giả bởi tình yêu tuổi học trò ngây ngô của đôi bạn Tiểu Hy (Thẩm Nguyệt) và Giang Thần (Hồ Nhất Thiên). Có xuất phát điểm trái ngược thế nhưng cả hai lại nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. 

Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình thanh xuân cực ngọt trên Netflix: phim của Dương Tử, Dương Dương lại đứng đầu - Ảnh 3
Ảnh: Internet

4. Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta là phim thanh xuân được chuyển thể từ tiểu thuyết của Triệu Kiền Kiền. Cố Vị Dịch (Lâm Nhất) và Tư Đồ Mạt (Hình Phi) vì nhiều lí do bất đắc dĩ nên phải sống chung nhà. Trước đó, Vị Dịch chỉ biết được Tư Đồ Mạt thầm yêu bạn thân của mình. Vượt qua những khác biệt, cả hai dần chinh phục đối phương. 

Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình thanh xuân cực ngọt trên Netflix: phim của Dương Tử, Dương Dương lại đứng đầu - Ảnh 4
Ảnh: Internet

 

5. Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc 

Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc là câu chuyện "tình chị em" của cặp đôi Tống Thiến - Tống Uy Long. Hạ Phồn Tinh ngoài 30 khí chất ngời ngời nhưng tâm hồn lại trống rỗng cho đến ngày gặp được thực tập sinh Nguyên Tống. Vượt qua mọi khoảng cách về tuổi tác, cả hai đã sưởi ấm trái tim cho nhau. 

Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình thanh xuân cực ngọt trên Netflix: phim của Dương Tử, Dương Dương lại đứng đầu - Ảnh 5
Ảnh: Internet

 

Top 5 phim Hoa ngữ "phá đảo" thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu

Top 5 phim Hoa ngữ "phá đảo" thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu

Được mệnh danh là mảnh đất vàng của các bom tấn Âu Mỹ thế nhưng loạt phim Hoa ngữ sau đây cũng đã có mặt trên Netflix.

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