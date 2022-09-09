Top 5 phim Hoa ngữ "phá đảo" thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu

Sao quốc tế 09/09/2022 11:55

Được mệnh danh là mảnh đất vàng của các bom tấn Âu Mỹ thế nhưng loạt phim Hoa ngữ sau đây cũng đã có mặt trên Netflix.

Nền tảng Netflix vốn được mệnh danh là mảnh đất màu mỡ cho các bom tấn Hollywood thế những loạt phim Hoa ngữ hot này đây cũng đã có mặt trên Netflix. 

1. Trần Tình Lệnh

Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh là phim đam mỹ xoay quanh chuyện tình của cặp đôi Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) và Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác). Tiền kiếp của Ngụy Vô Tiện vốn là Di Lăng Lão Tổ người người căm ghét. Sau 13 năm mất tích, Vô Tiện trùng sinh thành Mạc Huyền Vũ, cùng với cố nhân Lam Trạm hành hiệp giang hồ, giải quyết ân oán trong quá khứ. 

 

Top 5 phim Hoa ngữ 'phá đảo' thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu - Ảnh 1
Ảnh: Internet

 

2. Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ là phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Khuynh Linh Nguyệt đánh dấu sự hợp tác của cặp đôi hương sắc là Dương Dương - Triệu Lộ Tư. Chàng công tử Phong Lan Tức trót phải lòng thiếu nữ tuyệt thế Bạch Phong Tịch. Trải qua nhiều sương gió chốn giang hồ, Lan Tức nguyện hi sinh mọi tu vi để cứu lấy Phong Tịch. 

Top 5 phim Hoa ngữ 'phá đảo' thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu - Ảnh 2
Ảnh: Internet
 

3. Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương là hiện tượng gây sốt màn ảnh vào năm 2018. Phim ược chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Điện Tuyến. Câu chuyện tình ngược luyến tàn tâm, đau thương tột độ của Hoa thần Cẩm Mịch (Dương Tử) và Hỏa thần Húc Phượng (Đặng Luân) đã lấy đi nước mắt của bao người. 

Top 5 phim Hoa ngữ 'phá đảo' thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu - Ảnh 3
Ảnh: Internet

4. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là phim truyền hình Hoa ngữ từng gây sốt vào năm 2019 trên khắp châu Á. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử. Câu chuyện phim xoay quanh chuyện tình "yêu yêu hận hận" ba đời ba kiếp của Bạch Thiển Thượng Thần (Dương Mịch) và Thái tử Cửu Trùng Thiên là Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). 

 

Top 5 phim Hoa ngữ 'phá đảo' thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu - Ảnh 4
Ảnh: Internet

5. Diên Hy Công Lược

Diên Hy Công Lược là một trong những phim cung đấu Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng nhất màn ảnh tính đến hiện tại. Câu chuyện phim xoay quanh hành trình của thiếu nữ giảo hoạt, thông minh Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) tại chốn hậu cung. Nhân vật này được lấy cảm hứng từ Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu Ngụy Giai Thị trong lịch sử. Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Nhiếp Viễn, Tần Lam, Xa Thi Mạn. 

Top 5 phim Hoa ngữ 'phá đảo' thế giới Netflix: Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh đứng đầu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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