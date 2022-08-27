Hot rần rật nhưng Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký và Trầm Vụn Hương Phai lại có điểm thấp đến thê thảm trên Douban

Sao quốc tế 27/08/2022 09:30

Mặc dù là các phim được quan tâm nhất nửa đầu 2022 nhưng Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký và Trầm Vụn Hương Phai đều có số điểm không thể thấp hơn trên Douban.

Mặc dù là các phim hot rần rật và đạt được con số lưu lượng đáng nể vào nửa đầu năm 2022 nhưng Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao KýTrầm Vụn Hương Phai đều được gọi tên vào danh sách các phim có điểm Douban thấp lẹt đẹt. 

Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký và Trầm Vụn Hương Phai đều có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, đẹp đẽ nên tạo được sức hút vô cùng lớn. Nếu Thả Thí Thiên Hạ có sự góp mặt của Dương Dương - Triệu Lộ Tư thì Ngự Giao Ký cũng chẳng hề kém cạnh khi gây sốt với Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân. Trầm Vụn Hương Phai thì gây được sự chú ý bởi cặp đôi Dương Tử - Thành Nghị.

Hot rần rật nhưng Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký và Trầm Vụn Hương Phai lại có điểm thấp đến thê thảm trên Douban - Ảnh 1

Trầm Vụn Hương Phai thì gây được sự chú ý bởi cặp đôi Dương Tử - Thành Nghị.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả ba phim cổ trang này đều chịu chung số phận là bị đánh giá thấp về mặt chất lượng. Minh chứng cụ thể là điểm Douban của cả ba phim đều chỉ ở ngưỡng 5.8 điểm. 

Theo đó, Thả Thí Thiên Hạ và Ngự Giao Ký từ khi lên sóng đều vướng phải những tranh cãi. Nếu Thả Thí Thiên Hạ bị tố đạo nhái phim truyền hình Hạc Lệ Hoa Đình (2019) thì Ngự Giao Ký cũng bị chê tơi tả vì chất lượng phim quá kém cộng với diễn xuất kém cỏi của dàn diễn viên chính. Hai phim tuy tạo được hiệu ứng lưu lượng tốt nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao. 

Hot rần rật nhưng Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký và Trầm Vụn Hương Phai lại có điểm thấp đến thê thảm trên Douban - Ảnh 2

Ngự Giao Ký cũng bị chê tơi tả vì chất lượng phim quá kém cộng với diễn xuất kém cỏi của dàn diễn viên chính.

Ảnh: Internet

Trầm Vụn Hương Phai tuy ra mắt sau 2 phim cổ trang trên nhưng cũng không khá khẩm hơn mấy. Lời chê bai lập tức tới tấp về kĩ xảo kém chân thật và những cảnh khóc không thể "giả trân" hơn của Dương Tử. Mô típ phim quá cũ kĩ cũng là một trong những yếu tố khiến khá giả không kì vọng nhiều vào phim. 

 

 

 

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