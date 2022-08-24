Quyết định mở điểm Douban, Thương Lan Quyết gây bất ngờ với số điểm cao chót vót hơn cả Tinh Hán Xán Lạn lẫn Trầm Vụn Hương Phai

Phim đạt điểm 7,7, một số điểm tương đối cao với hơn 188.000 lượt đánh giá, số điểm nằm ngoài sự mong đợi ban đầu của ekip dự án bởi lẽ trước đó họ đã phải đối mặt với nhiều cái tên sừng sỏ như Tinh Hán Xán Lạn hay Trầm Vụn Hương Phai nhưng cuối cùng đã vượt qua với điểm số cao ngất ngưỡng.

Bộ phim cổ trang Thương Lan Quyết được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã chính thức mở điểm Douban vào ngày 23/8 sau một thời gian lên sóng.

3. Trầm Vụn Hương Phai - Trầm Hương Trọng Hoa: 5.8 (308K lượt đánh giá)

Đáng chú ý mặc dù không có sự góp mặt của lưu lượng nhưng nhìn chung Thương Lan Quyết vẫn được đánh giá là bộ phim đáng xem nhất mùa hè 2022.

Bảng điểm gây bất ngờ của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Khán giả nhận xét Thương Lan Quyết ghi điểm nhờ kỹ xảo đẹp, nhan sắc dàn diễn viên ấn tượng, tình tiết nội dung thu hút, thiết lập các nhân vật mới mẻ, sảng văn nên khi xem tạo cảm giác phấn khích...

Một số bình luận của khán giả:

- Diễn xuất của Vương Hạc Đệ đã tiến bộ rất nhiều, Ngu Thư Hân cũng linh hoạt, hai người chemistry ổn. Tuy xem có phần hơi ấu trí, nhưng để giải trí thì vừa đủ.

- Hiệu ứng kỹ xảo đẹp. Tạo hình nhân vật đẹp. Diễn viên đẹp. Nhìn chung là rất ưng với bộ phim này. Xem giải trí cực thích, không có bị lan man dài dòng, đau khổ ngập mặt.

- Nội dung, tình tiết ổn. Cảm giác nam nữ chính có yêu, có lí trí chứ không hề mù quáng, lại mạnh mẽ nữa.Phần nhìn của phim không chê được. Phần lồng tiếng cũng xịn, mê giọng lồng tiếng của nam chính vì nghe đúng trầm ổn và có uy.