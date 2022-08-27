Trầm Vụn Hương Phai lập kỉ lục mới nhưng "ngược luyến tàn tâm" khiến khán giả phải nức nở

Sao quốc tế 27/08/2022 06:38

Mặc dù lập kỉ lục mới khi đứng đầu "đạn mạc" của Youku nhưng Trầm Vụn Hương Phai lại khiến dân tình khóc thét bởi các diễn biến không thể "ngược luyến tàn tâm" hơn.

Mới đây, nền tảng mạng Youku đã đăng tải thông báo “Trầm Vụn Hương Phai - Trầm Hương Trùng Hoa” do cặp đôi Dương Tử - Thành Nghị đóng chính lập được kỉ lục chưa từng có lên đến 40 triệu "đạn mạc". Đây là lần đầu tiên nền tảng này có được lượng "đạn mạc" khủng đến vậy. 

Theo đó, “Trầm Vụn Hương Phai - Trầm Hương Trùng Hoa” là phim có lượng "đạn mạc" cao nhất trong lịch sử phim truyền hình của nền tảng Youku. Được biết, "đạn mạc" là số lượng bình luận chạy trên màn hình khi phim đang chiếu. Điều này thể hiện sự quan tâm của khán giả và sức hút của bộ phim là rất lớn. 

Trầm Vụn Hương Phai lập kỉ lục mới nhưng 'ngược luyến tàn tâm' khiến khán giả phải nức nở - Ảnh 1

“Trầm Vụn Hương Phai - Trầm Hương Trùng Hoa” là phim có lượng "đạn mạc" cao nhất trong lịch sử phim truyền hình của nền tảng Youku.

Ảnh: Internet

"Trầm Hương Trùng Hoa" là phần phim tiếp theo của "Trầm Vụn Hương Phai" tiếp tục do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Phim có 21 tập được phát sóng từ 16/8 - 26/8.  

Trước đó, ngay sau khi đoạn trailer và các tình tiết hậu trường được đăng tải, nhiều netizen đã bày tỏ cảm xúc đau buồn khi đưa ra những dự đoán cho đại kết cục của cặp đôi Nhan Đàm - Ứng Uyên. 

Nhiều dân cư mạng suy đoán rằng Nhan Đàm và Ứng Uyên đã rơi vào mưu kế của Hoàn Khâm khi lật tẩy việc hắn ta giả dạng làm đế tôn. Nam phụ Chỉ Tích phát huy vai trò khi cố gắng bảo vệ Nhan Đàm nhưng cũng bị hắn giết chết. 

Trầm Vụn Hương Phai lập kỉ lục mới nhưng 'ngược luyến tàn tâm' khiến khán giả phải nức nở - Ảnh 2

Nhiều người dự đoán đại kết cục đau buồn sẽ là Chỉ Tích đã chết, Nhan Đàm cũng chết còn Ứng Uyên từ bỏ tiên tịch để làm một người phàm. 

Ảnh: Internet

Nhan Đàm sau đó vì để Ứng Uyên không bị nhập ma mà quyết đấu với Hoàn Khâm và trọng thương nặng. Cảnh Dư Mặc ôm lò trầm hương khóc lóc thê thảm tại buổi đóng máy cũng không khỏi khiến người hâm mộ nảy sinh nghi vấn. Nhiều người dự đoán đại kết cục đau buồn sẽ là Chỉ Tích đã chết, Nhan Đàm cũng chết còn Ứng Uyên từ bỏ tiên tịch để làm một người phàm. 

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả khác cũng đặt hi vọng bởi từ chính tựa đề phim đã thể hiện sự đoàn tụ sum vầy. "Trầm Hương Trùng Hoa" nghĩa là "hoa sen lại nở, người về bên nhau" nên các nhân vật sẽ có kết cục hạnh phúc. Việc "ngược luyến tàn tâm" cũng chỉ là suy đoán dựa trên các đoạn trailer mà nhà đài đã tung ra. 

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Từ khóa:   Trầm Vụn Hương Phai Dương Tử Thành Nghị dương tử và thành nghị Trầm Hương Trùng Hoa

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