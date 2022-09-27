Những lý do khiến Dương Dương trở thành 'người hưởng lợi nhất' sau khi Lý Dịch Phong vướng bê bối

Sao quốc tế 27/09/2022 11:49

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước tin đồn Dương Dương được hưởng rất nhiều lợi ích từ vụ việc của Lý Dịch Phong.

Gần đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện tin đồn Dương Dương được hưởng rất nhiều lợi ích từ vụ việc của Lý Dịch Phong. Theo đó, khán giả không khỏi tiếc nuối khi một trong "Tứ đại lưu lượng Cbiz" hiện chỉ còn Dương Dương và Lộc Hàm hoạt động trong ngành giải trí.

 

Co thể nói, Dương Dương là người hưởng lợi nhiều nhất sau scandal của Lý Dịch Phong bởi nam diễn viên nhận được hầu hết các tài nguyên mà nam thần họ Lý "chuyển qua".

Những lý do khiến Dương Dương trở thành 'người hưởng lợi nhất' sau khi Lý Dịch Phong vướng bê bối - Ảnh 1

Trong đó, đa phần công chúng phản bác ý kiến của blogger và cho rằng phía các diễn viên chưa xác nhận, các nhãn hàng - đoàn phim chưa đưa ra thông báo nào liên quan nên không thể vì thế mà suy đoán. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến danh dự của Dương Dương và cả người trong cuộc là Lý Dịch Phong.

Bên cạnh đó, cũng có người đồng ý với blogger và nhận thấy chỉ có Dương Dương là tương xứng với Lý Dịch Phong về vị thế cũng như tài nguyên. Việc chuyển tài nguyên vai diễn hay đại ngôn sang cho nam thần họ Dương cũng khá hợp lý. Hiện tại, khán giả đang không ngừng tranh cãi về bài đăng của blogger.

Những lý do khiến Dương Dương trở thành 'người hưởng lợi nhất' sau khi Lý Dịch Phong vướng bê bối - Ảnh 2

 

Sau thành công của Đặc Chiến Vinh Quang và Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư, Dương Dương đang tham gia ghi hình cho phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của một người lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương) và Hứa Thẩm - nữ bác sĩ vô cùng tâm huyết với nghề ( Vương Sở Nhiên). Phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và thực hiện hậu kỳ, dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023.

Dù chưa được lên sóng nhưng tác phẩm phim Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương đóng chính đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo tạo hình được lan truyền, Dương Dương trong phim để kiểu tóc ngắn "menly" điển hình của bên quân ngũ. Anh vào vai chàng lính cứu hỏa Tống Diệm tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng sống mãnh liệt.

Dương Dương hiện đang là một trong tứ đại lưu lượng đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Hồng Lâu Mộng, Thả Thí Thiên Hạ,...

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Vừa sở hữu nhan sắc tự nhiên đẹp sáng, vừa có những tác phẩm phim "bạo", nên không phải tự nhiên mà Dương Dương trở thành một trong 4 "tứ đại đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ.

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