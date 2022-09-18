Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi?

Mới đây vừa xuất hiện thông tin cho rằng Lưu Thi Thi và Dương Dương sẽ hợp tác với nhau trong một dự án phim cổ trang mới.

Dương Dương là một trong tứ đại lưu lượng đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Hồng Lâu Mộng, Thả Thí Thiên Hạ,...

Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tai nhau tin đồn hai ngôi sao nổi tiếng của Cbiz là Dương Dương và Lưu Thi Thi sẽ trở thành cặp đôi chính trong dự án phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên.

Điều này ngay lập tức khiến cộng động mạng Cbiz xôn xao bởi nếu điều này là sự thật sẽ là đánh dấu mới trong sự nghiệp của anh chàng bởi đã rất lâu rồi, người ta mới được nhìn thấy Dương Dương đóng chung với một mỹ nữ xứng tầm đến như vậy.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau khi tin tức trên được lan truyền, đại diện phía nam diễn viên Dương Dương cũng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy mừng hụt

Lưu Thi Thi và Dương Dương - Ảnh: Internet

Được biết, thời điểm hiện tại Dương Dương đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung và đạo diễn Trương Dương chịu trách nhiệm sản xuất.

Chính vì vậy trong khoảng thời gian tới đây, anh chàng sẽ khó có thể nhận thêm những dự án mới.

Bên cạnh đó, thời gian qua không ít lời đồn thổi cho rằng Dương Dương sắp tới sẽ chỉ tập trung đóng phim chính kịch. Chính bởi vậy, nhiều khán giả suy đoán vì lý do trên nên nam diễn viên Thả Thí Thiên Hạ đã từ chối hợp tác cùng Lưu Thi Thi khi được mời tham gia dự án này.

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ Nam diễn viên Dương Dương đã giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người trên Weibo giúp người bạn Trương Bân Bân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thong-tin-duong-duong-chuyen-huong-dong-phim-chinh-kich-tu-choi-ket-hop-chung-voi-luu-thi-thi-504210.html