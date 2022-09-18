Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi?

Sao quốc tế 18/09/2022 18:20

Mới đây vừa xuất hiện thông tin cho rằng Lưu Thi Thi và Dương Dương sẽ hợp tác với nhau trong một dự án phim cổ trang mới.

Dương Dương là một trong tứ đại lưu lượng đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Hồng Lâu Mộng, Thả Thí Thiên Hạ,...

Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi? - Ảnh 1
Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tai nhau tin đồn hai ngôi sao nổi tiếng của Cbiz là Dương Dương và Lưu Thi Thi sẽ trở thành cặp đôi chính trong dự án phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên.

Điều này ngay lập tức khiến cộng động mạng Cbiz xôn xao bởi nếu điều này là sự thật sẽ là đánh dấu mới trong sự nghiệp của anh chàng bởi đã rất lâu rồi, người ta mới được nhìn thấy Dương Dương đóng chung với một mỹ nữ xứng tầm đến như vậy. 

Thế nhưng, chỉ ít phút sau khi tin tức trên được lan truyền, đại diện phía nam diễn viên Dương Dương cũng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy mừng hụt

Hé lộ thông tin Dương Dương chuyển hướng đóng phim chính kịch, từ chối kết hợp chung với Lưu Thi Thi? - Ảnh 2
Lưu Thi Thi và Dương Dương - Ảnh: Internet

 

Được biết, thời điểm hiện tại Dương Dương đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung và đạo diễn Trương Dương chịu trách nhiệm sản xuất. 

Chính vì vậy trong khoảng thời gian tới đây, anh chàng sẽ khó có thể nhận thêm những dự án mới. 

Bên cạnh đó, thời gian qua không ít lời đồn thổi cho rằng Dương Dương sắp tới sẽ chỉ tập trung đóng phim chính kịch. Chính bởi vậy, nhiều khán giả suy đoán vì lý do trên nên nam diễn viên Thả Thí Thiên Hạ đã từ chối hợp tác cùng Lưu Thi Thi khi được mời tham gia dự án này.

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Nam diễn viên Dương Dương đã giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người trên Weibo giúp người bạn Trương Bân Bân.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Lưu Thi Thi sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Phủ nhận tin đồn yêu đương với Dương Dương, Triệu Lộ Tư vẫn bị netizen mỉa mai không ngớt vì điều này

Phủ nhận tin đồn yêu đương với Dương Dương, Triệu Lộ Tư vẫn bị netizen mỉa mai không ngớt vì điều này

Tứ đại lưu lượng huy hoàng năm nào chỉ còn Dương Dương - Lộc Hàm, netizen tự hỏi sao nam nào đủ sức thế chỗ 2 vị trí còn trống

Tứ đại lưu lượng huy hoàng năm nào chỉ còn Dương Dương - Lộc Hàm, netizen tự hỏi sao nam nào đủ sức thế chỗ 2 vị trí còn trống

Đón sinh nhật tuổi 31 tại phim trường, vẻ đẹp chết người của 'ông chú' Dương Dương ra sao mà khiến netizen đứng ngồi không yên

Đón sinh nhật tuổi 31 tại phim trường, vẻ đẹp chết người của 'ông chú' Dương Dương ra sao mà khiến netizen đứng ngồi không yên

TOP sao nam Hoa ngữ mặc đồng phục học sinh ấn tượng nhất: Dương Dương, Lý Dịch Phong đẳng cấp 'nam thần', Tiêu Chiến gây thất vọng

TOP sao nam Hoa ngữ mặc đồng phục học sinh ấn tượng nhất: Dương Dương, Lý Dịch Phong đẳng cấp 'nam thần', Tiêu Chiến gây thất vọng

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI