Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài 'tránh bão' giữa lúc bê bối mua dâm vẫn còn đang sôi sục?

Sao quốc tế 24/09/2022 19:45

Lý Dịch Phong được cho là đã âm thầm ra nước ngoài và hiện tại chỉ còn người đại diện ở lại Trung Quốc để xử lý mọi việc.

Mạng xã hội xứ Trung gần đây lan truyền tin đồn Lý Dịch Phong đã âm thầm ra nước ngoài dưới sự "bảo kê" để mọi việc trôi qua trong im lặng và hiện tại chỉ còn người đại diện của anh ở Trung Quốc giải quyết bê bối mua dâm vừa qua. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ là "tin vịt".

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Lý Dịch Phong được cho là đã âm thầm ra nước ngoài để 'tránh bão' - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, có không ít người lại khẳng định sự việc trên hoàn toàn có thể là sự thật vì nam diễn viên trước đây đã bị bắt vì mua dâm nhiều lần nhưng vẫn cứ tái phạm. Công chúng cho rằng, ở những lần vi phạm trước, Lý dịch Phong dễ dàng thoát tội mà không có thiệt hại gì là vì có "thế lực ngầm" chống lưng.

Trước bê bối mua dâm, Lý Dịch Phong là một trong những nam diễn viên hàng đầu Trung Hoa, anh được ưu ái đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim nổi tiếng và có thù lao thuộc hàng top thị trường tỷ dân. Thời đỉnh cao sự nghiệp, tài tử họ Lý cùng với Ngô Diệc Phàm, Dương Dương và Lộc Hàm được mệnh danh là "tứ đại lưu lượng" của showbiz Trung Hoa.

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Trước bê bối mua dâm, Lý Dịch Phong là một trong những nam diễn viên hàng đầu Trung Hoa - Ảnh: Internet

Trước đó, vào chiều ngày 11/9, tài khoản Weibo chính thức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Nhật Báo Nhân Dân đều đồng loạt đăng tải thông tin về vụ việc của Lý Dịch Phong. Cụ thể, tài tử họ Lý đã từng bị tạm giữ, phạt hành chính vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép".

Hành vi phạm pháp này của anh đã bị phát hiện khi cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết: "Đối tượng khai nhận người này nhiều lần mua dâm trái phép và đã bị phạt theo quy định của pháp luật".

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