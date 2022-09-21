Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách và dàn sao nam được kỳ vọng soán ngôi Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm trên màn ảnh Trung Hoa

Theo Sina, các ngôi sao này đều có tuổi đời trẻ chưa tới 25, mới bắt đầu sự nghiệp do đó chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng sự trẻ trung cũng là ưu điểm của họ. Họ có vẻ đẹp đa dạng, tính cách thú vị thu hút khán giả và cũng có những vai diễn thành công nhất định.

Mới đây, danh sách các ngôi sao trẻ tiềm năng được bình chọn trên Weibo đã được công bố. Trong đó, những cái tên được người xem đặt kỳ vọng là Vương Hạc Đệ , Lâm Nhất , Trương Lăng Hách, Trần Triết Viễn, Tống Uy Long , Vương An Vũ, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Lý Quân Duệ.

Vương Hạc Đệ sinh ngày 20 tháng 12 năm 1998 là một nam diễn viên, ca sĩ, rapper và người mẫu người Trung Quốc. Anh được biết đến với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim truyền hình "Tân Vườn Sao Băng" năm 2018. Tên tuổi của nam diễn viên cũng được khán giả biết tới nhiều hơn qua các bộ phim: Tương Dạ 2, Cuộc Sống Lý Trí, Ngộ Long,...

Năm 2022, nam diễn viên sinh năm 1998 đổi đời nhờ vai diễn Ma tôn bá đạo trong Thương lan quyết. Theo Sina, diễn xuất của Vương Hạc Đệ không quá xuất sắc. Tuy nhiên, nhân vật Đông Phương Thanh Thương được xây dựng với tính cách bá đạo, thú vị, là điểm thu hút khán giả. Sự mới mẻ của hình tượng nhân vật che bớt đi điểm yếu diễn xuất của anh.

Nhờ thành công của phim, mọi thông tin liên quan tới đời tư, tính cách, sự nghiệp của Vương Hạc Đệ đều được khán giả quan tâm. Có ngày, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong Top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Weibo. Trước khi nổi tiếng, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản, nhưng hiện tại, con số này là 60.000 bản. Anh được dự đoán sẽ sớm vươn lên đứng top nhóm tiểu sinh 1995 nếu giữ vững được phong độ hiện tại.

Trương Lăng Hách

Cùng được hưởng lợi từ thành công của Thương lan quyết là nam phụ Trương Lăng Hách trong vai Trường Hành. Tài tử sinh năm 1997 lập tức trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới và có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân.

Trương Lăng Hách đang tham gia dự án Ninh an như mộng cùng Bạch Lộc. Nếu bộ phim có thành tích tốt sẽ giúp Trương Lăng Hách củng cố vị thế của mình, bước lên hàng nam chính phim cổ trang.

Vương An Vũ

Nam diễn viên sinh năm 1998 luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, với khí chất lãng tử giống các ngôi sao Hong Kong thập niên 1980. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2018 với Mộng hồi Đại Thanh. Sau đó, Vương An Vũ từng bước chinh phục khán giả bằng sức hút bản năng qua vai thiếu niên nhiệt huyết trong Hai mươi bất hoặc; Trăm năm hòa hợp, ước định một lời; Cùng em bay lượn theo gió.

Nhờ vẻ ngoài nam tính, Vương An Vũ được đánh giá là đẹp đôi dù đóng cặp với các đàn chị. Sắp tới, khán giả sẽ gặp anh với bộ phim Mạn ảnh tầm tung đóng cặp với Angelababy và Con đường rực lửa nên duyên cùng Kim Thần. Tuy nhiên, Vương An Vũ cũng từng vướng bê bối đời tư, khiến một số khán giả thấy phản cảm.

Trương Vãn Ý

Tài tử sinh năm 1994 mới nổi tiếng trong 2021 nhờ bộ phim Con cái nhà họ Kiều. Trước đó, anh được biết đến với Lâm hải tuyết nguyên, Người cộng sản Lưu Thiếu Kỳ, Niên đại thức tỉnh. Các tác phẩm này không gây bão truyền thông, nhưng diễn xuất của Trương Vãn Ý được đánh giá là điểm sáng.

Trương Vãn Ý có vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi khác với phong cách trắng trẻo, thư sinh của hầu hết đồng nghiệp cùng lứa. Dự án được mong đợi sẽ thúc đẩy tên tuổi Trương Vãn Ý lên đỉnh cao là Trường tương tư, đóng cặp với Dương Tử. Đây là dự án cổ trang được đầu tư lớn, nguyên tác nổi tiếng, tập hợp dàn diễn viên trẻ nổi danh.

Tống Uy Long

Trước khi vào showbiz, ngôi sao sinh năm 1999 đã "nổi như cồn" trên mạng xã hội với vai trò người mẫu ảnh. Sở hữu chiều cao 1,83 m, gương mặt điển trai, Tống Uy Long là hiện tượng mạng khi mới 14 tuổi. Sau khi bước chân vào giới giải trí, Tống Uy Long được đạo diễn Vu Chính hết lòng nâng đỡ. Năm 2019, Tống Uy Long vào danh sách Những gương mặt ưu tú dưới 30 tuổi của Forbes.

Năm 2020, nam diễn viên thăng hoa trong sự nghiệp khi có hai bộ phim tạo tiếng vang là Trạm kế tiếp là hạnh phúc (Tống Thiến) và Lấy danh nghĩa người nhà (Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành). Thành công trên giúp anh vào top 50 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Forbes bầu chọn năm đó. Có thành tích vượt bậc, song sự nghiệp của Tống Uy Long đang bị chững lại vì tranh chấp với công ty quản lý.

Trần Triết Viễn

Nam diễn viên sinh năm 1996 được biết đến nhiều nhất với vai diễn Chu Tư Việt trong phim truyền hình học đường Bí mật nơi góc tối (2021). Anh từng đóng vai Tiểu Ngư Nhi trong Tân tuyệt đại song kiêu (2020). Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử khá lận đận khi những bộ phim hứa hẹn bùng nổ như Thanh trâm hành, Phong hỏa lưu kim (Chuyển thể từ tiểu thuyết Sát phá lang của Priest) đều bị hoãn chiếu.

Song, Trần Triết Viễn vẫn là cái tên gây hứa hẹn bởi anh đang hợp tác với tiểu hoa 9X hot bậc nhất là Triệu Lộ Tư trong Vụng trộm không thể giấu và Cúc Tịnh Y trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4. Cả hai dự án đều được chú ý vì lực lượng fan nguyên tác cao, dàn diễn viên trẻ ngoại hình đẹp.

Lâm Nhất

Lâm Nhất sở hữu chiều cao ấn tượng 1,88 m. Anh nổi tiếng với vai Cố Vị Dịch trong Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta. Đây là nhân vật nam thần học đường trong mơ của hàng triệu khán giả Trung Quốc, được nam diễn viên thể hiện rất thành công.

Lâm Nhất được công ty quản lý lăng xê mạnh mẽ, liên tục có các tác phẩm ra mắt như Linh Lung, Xưa kia có ngói lưu ly, Thời gian lương thần mỹ cảnh, phim điện ảnh Tình bạn một tuần... để tạo dấu ấn với khán giả. Sắp tới, Lâm Nhất sẽ đóng cặp với Quan Hiểu Đồng trong phim Ngõ nhỏ, đây là dự án nghệ thuật được đầu tư công phu, có sự tham gia của các diễn trẻ nổi danh như Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tịnh, Hầu Minh Hạo. Tuy nhiên, theo Sina, Lâm Nhất đang bị đóng khung trong các vai nam thần học đường.

Ngoài ra, hai diễn viên trẻ Lý Quân Nhuệ (1996) và Đặng Vi (1995) cũng được đánh giá cao. Dù chỉ thể hiện vai phụ, ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tốt của hai tài tử cũng thu hút không ít người hâm mộ.