Vương Gia Nhĩ bị 'tẩy chay ngầm' sau nghi vấn liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 22/09/2022 11:48

Liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong, Vương Gia Nhĩ hiện vẫn chưa trở về Trung Quốc và hạn chế xuất hiện trên truyền thông.

Mới đây, theo 163 đưa tin, tên của Vương Gia Nhĩ bị xóa bỏ trên một nền tảng phát hành nhạc. Khi tìm kiếm các thông tin dữ liệu, bài hát của nam ca sĩ đều không hiển thị. Sự việc làm dấy lên nghi vấn Vương Gia Nhĩ đang bị tẩy chay ngầm.

Truyền thông Trung Quốc còn gắn mác cho nam ca sĩ là "bậc thầy quản lý thời gian" - hẹn hò, tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc. Một số thông tin tiêu cực khác liên quan Vương Gia Nhĩ là từng có lời nói kỳ thị nữ giới, thái độ ngôi sao, đối xử phân biệt với nhóm fan, ưu ái những người hâm mộ giàu có.

Sau khi vướng vào các nghi vấn tiêu cực, một số người hâm mộ còn quay lưng, tung bằng chứng nam ca sĩ có đời tư hỗn loạn, thường xuyên đi quán bar, từng tham gia bữa tiệc của Seungri (cựu thành viên nhóm Big Bang).

Vương Gia Nhĩ bị 'tẩy chay ngầm' sau nghi vấn liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh 1

Theo Sina, hVương Gia Nhĩ hiện chưa trở về Trung Quốc. Nam ca sĩ cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Vì vậy, anh bị nghi ngờ phải im lặng để phục vụ điều tra.

 

Dù vướng loạt thông tin tiêu cực, thậm chí bị nhắc tới cùng hội mua dâm với Lý Dịch Phong, nam ca sĩ không có động thái giải thích rõ ràng. Anh chỉ viết một vài dòng trạng thái bâng quơ trên Twitter. Nam nghệ sĩ viết: "Tập trung. Những thứ khác là nhảm nhí. Mỗi người có sự phân tích khác nhau. Người ta thấy thứ họ muốn thấy. Đó là giới giải trí. Hãy nhớ lấy mọi thứ đều tốt. Có thể một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu tôi làm điều này vì nghệ thuật, vì những người ủng hộ tôi và vì lịch sử. Tôi không có thời gian cho bất kỳ việc gì khác".

Vương Gia Nhĩ bị 'tẩy chay ngầm' sau nghi vấn liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh 2

Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) sinh năm 1994 là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc GOT7, do JYP Entertainment thành lập từ năm 2014. Vương Gia Nhĩ có sự nghiệp âm nhạc thành công ở cả hoạt động nhóm và khi tách ra solo. Nam ca sĩ được đánh giá có khả năng rap và nhảy tốt, được mời làm giám khảo của các chương trình tuyển chọn tài năng. Anh có khiếu hài hước, thân thiện, thường xuyên được mời tham gia các show giải trí. Thậm chí trong nhóm nhạc GOT7, Jackson cũng là nhân tố nổi bật nhất.

Thành công tại Hàn Quốc, khi trở về Trung Quốc, Vương Gia Nhĩ càng được săn đón hơn. Năm 2020, anh rời công ty quản lý JYP, tự thành lập hãng thu âm Team Wang. Đồng thời, anh còn là giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế chính cho thương hiệu thời trang Team Wang Design. Các bài hát của Jackson được yêu thích trên khắp thế giới. Vương Gia Nhĩ hiện vẫn được các nhãn hàng săn đón, là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.

Jackson Vương Gia Nhĩ 'kêu oan' giữa ồn ào có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong

Jackson Vương Gia Nhĩ 'kêu oan' giữa ồn ào có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong

Sau nhiều ngày giữ im lặng vì bị cho là liên quan đến scandal mua bán dâm của Lý Dịch Phong, mới đây Jackson Vương Gia Nhĩ đã chính thức lên tiếng.

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