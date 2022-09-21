Trương Nhất Sơn nghi bị bắt vì dùng chất cấm, Dương Tử 'vô duyên vô cớ' bị réo tên

Sao quốc tế 21/09/2022 16:02

Dương Tử vô tình bị réo tên khi nam diễn viên Trương Nhất Sơn được cho là đã bị bắt giữ do dùng chất cấm và mua bán dâm.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vài ngày trước, một tài tử nổi tiếng đã bị bắt do tụ tập dùng chất cấm và mua dâm. Theo mô tả, người này từng là một diễn viên nhí và có tác phẩm kinh điển.

truong nhat son 1
Trương Nhất Sơn được cho là nhân vật trong tin đồn bị bắt - Ảnh: Internet

 Đến chiều hôm nay, ngày 21/9, cái tên "Trương Nhất Sơn" bất ngờ đứng vị trí đầu bảng của Weibo Hot Search khiến nhiều người hoang mang. Bên cạnh đó, việc tên của nam diễn viên bỗng dưng trở nên "hot" như vậy khiến netizen liên tưởng đến scandal gần đây của Lý Dịch Phong.

truong nhat son 2

Được biết, mô tả nam diễn viên trong tin đồn trước đó có nhiều điểm tương đồng với Trương Nhất Sơn. Trong quá khứ, anh từng tham gia bộ phim gia đình kinh điển của màn ảnh Trung Hoa là Nhà Có Trai Có Gái khi là một diễn viên nhí. Hiện tại, phía Trương Nhất Sơn vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

truong nhat son 3
Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong Nhà Có Trai Có Gái - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh Trương Nhất Sơn, có một nhân vật được công chúng nhắc tên nhiều hơn cả đó chính là Dương Tử khi nhiều nam diễn viên từng hợp tác với cô đều thay nhau "dính chàm". Trước nam tài tử họ Trương, những cái tên như Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Đặng Luân đều vướng vào vòng lao lý.

truong nhat son 4

Theo đó, Dương Tử và Trương Nhất Sơn đã từng hợp tác trong Nhà Có Trai Có Gái, kể từ bộ phim này mà cả hai đã trở thành bạn thân và tên tuổi của cặp đôi cũng thăng hạng không ngừng. Tuy vậy, bộ phim kinh điển này đang có nguy cơ bị gỡ trên mọi nền tảng nếu như scandal của Trương Nhất Sơn là sự thật.

truong nhat son 5
Dương Tử và Lý Dịch phong trong Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet
truong nhat son 6
Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet
truong nhat son 7
Đặng Luân và Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đã cùng nhau hợp tác trong Thanh Trâm Hành, tuy vậy dự án này đã không thể phát sóng vì scandal tình dục của tài tử họ Ngô. Kế tiếp, tác phẩm "đại bạo" Hương Mật Tựa Khói Sương của cô đã "bay màu" vì Đặng Luân trốn thuế. Gần đây nhất là bộ phim Thanh Vân Chí cũng bị gỡ trên mọi nền tảng vì lùm xùm mua bán dâm của Lý Dịch Phong.

Bộ phim của Lý Thấm và Trương Nhất Sơn đóng máy đã 1 năm nhưng chưa phát sóng, phải chăng 'bom xịt'?

Bộ phim của Lý Thấm và Trương Nhất Sơn đóng máy đã 1 năm nhưng chưa phát sóng, phải chăng 'bom xịt'?

Đã 1 năm trôi qua nhưng bộ phim mà Lý Thấm đóng cùng Trương Nhất Sơn vẫn chưa có dấu hiệu được phát sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Nhất Sơn Dương Tử Trương Nhất Sơn bị bắt sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Bộ phim của Lý Thấm và Trương Nhất Sơn đóng máy đã 1 năm nhưng chưa phát sóng, phải chăng 'bom xịt'?

Bộ phim của Lý Thấm và Trương Nhất Sơn đóng máy đã 1 năm nhưng chưa phát sóng, phải chăng 'bom xịt'?

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này?

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 24 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI