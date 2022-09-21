Trương Nhất Sơn nghi bị bắt vì dùng chất cấm, Dương Tử 'vô duyên vô cớ' bị réo tên

Đến chiều hôm nay, ngày 21/9, cái tên " Trương Nhất Sơn " bất ngờ đứng vị trí đầu bảng của Weibo Hot Search khiến nhiều người hoang mang. Bên cạnh đó, việc tên của nam diễn viên bỗng dưng trở nên "hot" như vậy khiến netizen liên tưởng đến scandal gần đây của Lý Dịch Phong.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vài ngày trước, một tài tử nổi tiếng đã bị bắt do tụ tập dùng chất cấm và mua dâm. Theo mô tả, người này từng là một diễn viên nhí và có tác phẩm kinh điển.

Được biết, mô tả nam diễn viên trong tin đồn trước đó có nhiều điểm tương đồng với Trương Nhất Sơn. Trong quá khứ, anh từng tham gia bộ phim gia đình kinh điển của màn ảnh Trung Hoa là Nhà Có Trai Có Gái khi là một diễn viên nhí. Hiện tại, phía Trương Nhất Sơn vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong Nhà Có Trai Có Gái - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh Trương Nhất Sơn, có một nhân vật được công chúng nhắc tên nhiều hơn cả đó chính là Dương Tử khi nhiều nam diễn viên từng hợp tác với cô đều thay nhau "dính chàm". Trước nam tài tử họ Trương, những cái tên như Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Đặng Luân đều vướng vào vòng lao lý.

Theo đó, Dương Tử và Trương Nhất Sơn đã từng hợp tác trong Nhà Có Trai Có Gái, kể từ bộ phim này mà cả hai đã trở thành bạn thân và tên tuổi của cặp đôi cũng thăng hạng không ngừng. Tuy vậy, bộ phim kinh điển này đang có nguy cơ bị gỡ trên mọi nền tảng nếu như scandal của Trương Nhất Sơn là sự thật.

Dương Tử và Lý Dịch phong trong Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet

Đặng Luân và Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đã cùng nhau hợp tác trong Thanh Trâm Hành, tuy vậy dự án này đã không thể phát sóng vì scandal tình dục của tài tử họ Ngô. Kế tiếp, tác phẩm "đại bạo" Hương Mật Tựa Khói Sương của cô đã "bay màu" vì Đặng Luân trốn thuế. Gần đây nhất là bộ phim Thanh Vân Chí cũng bị gỡ trên mọi nền tảng vì lùm xùm mua bán dâm của Lý Dịch Phong.