Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến

Sao quốc tế 20/09/2022 08:15

Tạo hình mặc hỉ phục đỏ của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị dân tình chê bai.

Với lợi thế ngoại hình đẹp nhẹ nhàng, Dương Tử liên tục được mời đóng vai nữ chính trong các dự án phim cổ trang. Sau Trầm Vụn Hương Phai, cô nàng đảm nhận tiếp vai nữ chính Tiểu Yêu ở Trường Tương Tư. Mới đây, một số ảnh hậu trường hé lộ cảnh Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trên phim đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến - Ảnh 1

Có ý kiến cho rằng Dương Tử đang dần bị “hòa tan” trong các bộ phim cổ trang. Từ Hương Mật Tựa Khói Sương cho đến mới đây là Trường Tương Tư, cô nàng hầu như chỉ đóng vai đại mỹ nhân được nhiều mỹ nam vây quanh. Tạo hình của Dương Tử trong những bộ phim này cũng không có nhiều điểm đột phá.

Khi đem ra so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, rõ ràng Dương Tử có phần yếu hơn về khoản chọn vai diễn và tạo hình. Địch Lệ Nhiệt Ba có thiếu nữ ngây thơ là Phượng Cửu, nữ hiệp mạnh mẽ như Trường Ca, Kỷ Vân Hòa… 

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến - Ảnh 2

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến - Ảnh 3

Theo đó trong những hình ảnh được đăng tải, Tiểu Yêu (Dương Tử) diện một bộ hỉ phục đỏ lộng lẫy. Dù ảnh khá mờ nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ xa hoa, lộng lẫy của cô nàng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bộ trang phục tân nương này của Dương Tử có phần hơi sến. Đặc biệt, chiếc mũ đội đầu rườm rà vàng vàng đỏ đỏ của cô nàng bị nhận xét giống như “đồ chơi trẻ con”.

Có nhiều cư dân mạng cho rằng, so với tạo hình hỉ phục đỏ, Dương Tử mặc váy cưới trắng vẫn là đẹp nhất. Tạo hình tân nương trong Hương Mật Tựa Khói Sương hay Trầm Vụn Hương Phai lên sóng mới đây đều rất được lòng khán giả. Ngoài ra, tạo hình tân nương ma tộc màu đen của cô nàng trong dự án hợp tác cùng Đặng Luân năm 2018 cũng vô cùng bắt mắt.

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến - Ảnh 4

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến - Ảnh 5

- Tạo hình này nhìn không đẹp bằng hồi mặc váy trắng nhỉ, trông cái mũ đội đầu cứ giả giả sao ấy.

- Ai thiết kế cái mũ đội đầu nhìn kỳ cục vậy, dìm nhan sắc của Dương Tử bao nhiêu. Bộ trang phục thì đẹp.

- Dương Tử mặc hỉ phục trắng vẫn là đẹp nhất, như hồi Hương Mật Tựa Khói Sương và Trầm Vụn Hương Phai ấy.

- Cái mũ tân nương âm điểm, trang phục và nhan sắc diễn viên đẹp.

Tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư bị chê sến - Ảnh 6

Được biết, tạo hình tân nương này của Dương Tử trong Trường Tương Tư là ở phân cảnh Tiểu Yêu gả cho Xích Thủy Phong Long (Vương Hoằng Nghị). Đám cưới cuối cùng không thành do bị “phá đám”. Dù chẳng mấy hài lòng với tạo hình tân nương lần này của Dương Tử, song khán giả cũng vô cùng mong đợi dự án lần này của nàng tiểu hoa.

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Dương Tử xuất hiện với bộ hỉ phục màu đỏ trông thật nổi bật và thần thái tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn. Được biết đây là cảnh đại hôn của nhân vật Dương Tử đóng chính trong bộ phim Trường Tương Tư.

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